Про готовність області до піку епідемії коронавірусу, воєнну загрозу з боку Росії, ціни на газ та хліб, роботу припортового заводу й будівництво курорту "Дунайя" в ефірі програми "Сьогодні.Головне" 19 січня розповів голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький.

Якщо мешканець Одеської області запитає Вас, яким був 2021 рік для області, що відповісте?

Одеська митниця у 2021 році дала поповнила державний бюджет на 18,5 млрд. Впродовж року в регіоні побудували 350 км доріг, 186 км з яких державного значення. В області реалізують програми "Велике будівництво" та "Велика реставрація", в рамках яких почали роботу над реконструкцією "Одеської обласної філармонії, "Музею східного і західного мистецтва" та Національного художнього музею Також за рік з'явилися 15 нових амбулаторій, шість спортивних закладів та майданчиків, п'ять шкіл та п'ять дитячих садочків".

Загроза військового вторгнення Росії

Який план дій має керівництво області у разі військового напад з боку Росії?

З 1 січня набрав чинності закон "Про основи національного спротиву", де чітко розмежовані обов'язки: чим займаються військові та цивільні. В Одесі формується регіональний центр, бригада в Одеському районі й батальйони в кожному районі. Задача полягає в тому, щоб на місцях повести навчання, як іде процес мобілізації.

Чи знають керівники райадміністрацій, громад, що робити в разі агресії?

Керівники адміністрацій та ОТГ знають та розуміють, що робити у випадку військових дій, адже проходили відповідні навчання у липні. В області наразі проводять інвентаризацію земель, щоб забезпечити військовослужбовців житлом.

Так, дійсно, у засобах масової інформації нагнітається ситуація. Комусь це дуже вигідно. Але я можу коментувати тільки ті факти, які документально підтверджені. Зараз йде політична гра та боротьба за Україну.

У якому стані бомбосховища в Одеській області

За інформацією територіального управління ДСНС України в Одеській області зафіксовані 923 захисні споруди. Після перевірок минулого року встановлено, що повністю готовими з них є 86, обмежено готовими – 593, не готовими – 244. Чому сьогодні, в умовах війни, ми не говоримо про повну готовність 100% бомбосховищ? Які кошти потрібні для обладнання всіх бомбосховищ в області?

Інвентаризацію бомбосховищ робили впродовж трьох місяців. Багато з них приватні. Одне з таких було запаяне в обласному шпиталі інвалідів війни. Кошти на ремонт цих бомбосховищ виділяє або держава, або область. Щодо будівель, які перебувають у приватній власності, то з власниками потрібно хіба домовлятися.

Пік поширення коронавірусної хвороби

8 січня показник заповненості "ковідних" ліжок в Одеській області складав 17%, а 18 січня — 22% відсотки. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "BBC News Україна" спрогнозував, що нова хвиля коронавірусу почнеться наприкінці січня. Пік припаде на лютий. Як до нового виклику готуються в області?

На сьогодні у нас всі опорні лікарні з киснем. Ми уклали угоду з постачальниками й додатково поставили за останні два місяці 14 кисневих станцій. Всі опорні лікарні у нас сьогодні забезпечені киснем. Головна проблема — це дотримання санітарно-епідеміологічних норм. На Одещині активно, у порівнянні з іншими областями, вакцинуються бустерною дозою. Проте на півдні області відсоток вакцинованих не сягає навіть рівня області. Всього в Україні обидві дози вакцини отримали 52% населення, в Одеській області — 40%.

Опалювальний сезон, вартість газу та робота припортового заводу

Цей опалюваний сезон область пройде спокійно. Населення і соціальні об'єкти можуть не хвилюватися, але через теперішнє ціноутворення в аграріїв та підприємств можуть виникнути проблеми. Ціна на мінеральні добрива збільшилася в десятки разів, адже їх треба виробляти із газу. Ми брали раніше в Росії й в Білорусії, тепер беремо в Європі, але там ціна газу доходила до 2 100 доларів за 1 000 кубометрів газу. Ви уявляєте, яка ціна на мінеральні добрива. А у лютому треба купляти міндобрива. Яка собівартість продуктів буде ? Якщо будуть такі ціни на газ для промисловості, то це буде проблема.

"Одеський припортовий завод" із вересня не працює через ціну на газ. Прогнозів щодо відновлення його роботи немає. Окрім економічної складової, там є ще й політична.

Ціну на хліб регулюватиме область

Ціни на хліб датували та стабілізували. Ми маємо регіональний запас зерна, тож "Куліндорівський комбінат хлібопродуктів" буде виробляти борошно, щоб не возити його з інших регіонів та не збільшувати ціну. Його буде закуповувати "Одеський хлібзавод №4" й виробляти продукт. З обласного бюджету виділятимуть компенсацію для того, щоб у 6 сортів хліба була стабільна ціна.

Будівництво курорту "Дунайя"

29 грудня ви підписали розпорядження про заснування Державного підприємства «ДУНАЙЯ». Це підприємство буде відповідати за будівництво нового міста-курорту між штучним озером Сасик та Чорним морем.

"Дунайя" — це амбітні плани. Головне завдання, яке я вбачаю сьогодні, це, по перше, зробити екологічний висновок навколо цієї коси та земельної ділянки й зберегти її у державній власності. Для цього створили державне підприємство, яке має зробити замовлення на екологічний висновок. Там є серйозна проблема навколо озера Сасик, на якому побудували дамбу. Коли екологічна інспекція дозволить, то треба буде робити інфраструктуру: електромережі, каналізація, водопостачання. І тільки після цього ми можемо говорити про інвестиції.

Чому кошти інвесторів не можна витрачати на нові курорти ? Чому треба створювати щось нове ?

А де ви бачите в наявних курортах очисні споруди ? Це ж проблема, у нас немає очисних споруд, ви подивіться, що в Затоці робиться. Є люди, які готові там встановити очисні споруди. Але що зараз робиться? Віддайте нам із державної власності у власність територіальних громад, а ми поділимо та по 5-6 сотих і підемо відпочивати. Я готовий віддати, але покажіть мені інвестиційний проєкт: які дороги, які під'їзди, де очисні споруди, звідки буде питна вода, електроенергія ? Ні, просто віддайте, а ми далі розберемося.

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