У Бердянську турагенток судитимуть за продаж підробних ПЛР-тестів

Запорізька обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно двох працівниць туристичного агентства. Їх звинувачують у збуті підробних сертифікатів про негативні результати ПЛР-тестів.

Про це 26 січня повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

Згідно з інформацією слідства, турагентки ніби-то пропонували своїм клієнтам "додаткову послугу" — негативні результати тестів на коронавірус без необхідності такі тести робити. Підробними довідками торгували по 700 грн.

Як раніше повідомляло Суспільне, слідчі викрили правопорушниць 8 листопада. Тоді в офісі турфірми знайшли підробні ПЛР-сертифікати, у яких дата їхньої дії не відповідала дню виготовлення.

Наразі прокурори Бердянської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за статтею про збут фальсифікованих документів (ч. 3 ст. 358 ККУ). Якщо суд визнає фігуранток винними в правопорушенні, їм загрожує до п'яти років за ґратами.

Читайте також: Верховна рада не підтримала проект закону №6084, який передбачає посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram