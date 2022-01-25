Верховна рада не підтримала проєкт закону №6084, який передбачає посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

Відповідне рішення під час засідання 25 січня підтримали лише 186 народних обранців. При цьому нардепи віддали 192 голоси за повернення на доопрацювання.

Зокрема, документ пропонував внести зміни до Кримінального кодексу та запровадити наступні покарання:

за використання підроблених документів про проведення щеплень - штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років;

за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень - штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 2 років;

за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень - штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

Ініціатором законопроєкту є прем’єр-міністр Денис Шмигаль. При цьому профільний комітет рекомендував нардепам підтримати зазначений документ.

Станом на кінець 2021 року Національна поліція відкрила 2100 кримінальних справ щодо підробки ковід-сертифікатів, довідок про вакцинацію та ПЛР-тестів.

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