У Вінниці пʼять разів "мінують" багатоповерхівку. У чому причина

У Вінниці пʼять днів "мінували" будинок, що по вулиці Космонавтів, 43. Близько двох сотень людей по 40 хвилин перебувають на вулиці, поки вибухотехніки перевіряють інформацію про "замінування", розповідає мешканець багатоповерхівки Олександр Стрєльцов. Щоразу, каже, інформація не підтверджувалася.

Суспільне Вінниця

Про причини замінування будинку на проспекті Космонавтів у поліції не повідомляють. За словами речниці Нацполіції області Ірини Добровольської, особу, яка надсилає повідомлення про замінування, поки не встановили.

Суспільне Вінниця

"Перше, друге замінування були через день. Потім два дні спокійно. І знову день за днем. У нас два "інсультники" живуть. З пʼятого поверху спуститися — тут ні ліфту, нічого", — каже Олександр Стрєльцов.

Суспільне Вінниця

За словами чоловіка, у цьому будинку мешкає стример Віталій Цаль, який має прізвисько "Папіч". Це через нього, припускає Олександр, будинок заміновують впʼяте, адже перше повідомлення надійшло саме на його адресу.

"Це не його провина. Це хтось йому чи то помста, чи то хайп. Перший виклик був особисто до нього", — розповідає Олександр Стрєльцов.

Суспільне Вінниця

Суспільне намагалося поспілкуватися з Віталієм, втім він відмовився. А ось на своєму YouTube каналі, відповідаючи на питання глядачів під час чергового стріму, сказав, що можливо, його "замінували" "для хайпу".

"Незручно було, що пізно ліг спати... Температура була -4, -5. У таку погоду можу захворіти... Мене за компанію "мінують". Якусь інфу я для себе дізнався, спілкуючись із поліцейськими. Ті, хто здогадуються мене включати у список замінованих, вони мене просто не знають. Це точно не мої постійні глядачі. Це сто відсотків. Бо в них інфа про мене така, яка… Ну, постійні глядачі знають це про мене, а вони не знають про мене", — сказав Віталій Цаль.

Також розповів, що під час цього стріму вибухотехніки вчергове перевіряли інформацію про "замінування" будинку. Евакуювали людей, сказав Віталій Цаль, на хвилин 20-25.

А ось вінничанин Микола каже: чому повідомлення надсилають саме на цю адресу — Космонавтів, 43 — не знає.

"Не знаю, чого саме цей будинок. Можливо, комусь це місце сподобалось. Цей підʼїзд вже не просять виходити. Тільки перших кілька разів. Просять ось ті підʼїзди — перших два", — каже Микола.

Що відомо

Віталій Цаль (псевдоніми "Arthas" та "Папіч") народився 19 листопада 1990 року у Вінниці. Він український російськомовний стример. Екс-стример платформи Twitch, веде прямі трансляції на власному каналі на платформі YouTube. Також веде другий канал, де транслює інтернет-казино та покер. Отримав популярність завдяки високому рівню гри в Dota 2.

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