На Дніпропетровщині 21 заклад загальної середньої освіти перепрофілюють у ліцеї

У Дніпрі 21 заклад загальної середньої освіти у рамках освітньої реформи перепрофілюють у ліцеї. Про це в етері програми “Сьогодні. Головне” сказала представниця департаменту гуманітарної політики міськради Наталія Клявченко.

За словами посадовиці, у цих закладах в поточному навчальному році вже не набирали перші класи, але збільшили набір до 10-12 класів.

“Ті заклади, які планують перепрофілюватися, повинні пройти інституційний аудит, який проводить державна служба якості освіти. Такі ліцеї будуть працювати над тим, щоб молодь займалася науковою діяльністю. Деякі заклади у Дніпрі вже пройшли такий аудит”, - сказала Наталія Клявченко.

За її словами, у місті вже 6 закладів функціонують як профільні ліцеї. Вони багато років поспіль працюють в такому статусі і набирають учнів лише з восьмого класу.

Старша профільна школа

Щодо реформи освіти, то народна депутатка України Інна Совсун в етері зазначила, що одним з важливих елементів реформи нової української школи є запровадження старшої профільної школи, в якій будуть навчатися діти 10-12 класів. Це буде окреме приміщення школи, з наявністю вибірковості предметів.

“Це дуже масштабна зміна. Треба ухвалити рішення, де саме буде ця школа, добрати туди вчителів, скласти навчальні програми, навчити вчителів, як проводити навчання у старшій школі. Це буде окремий виклик, до якого треба готуватись”, - сказала депутатка.

Проблематика формування національної освітньої системи

За словами Інни Совсун, через те, що освіта - велика система і до неї залучено багато людей, процеси реформування в освіті дуже повільні і проходять не настільки швидко, як хотілося б. Останній рік-півтора ефективність роботи Міністерства освіти у цьому напрямку впала.

Як говорить депутатка, ключовий фактор впливу – це директор школи.

«Якщо директорка вірить у реформу, то вона мотивує вчителів, відправляє їх на підвищення рівня кваліфікації, спілкується з батьками. Якщо директорка не зацікавлена, то ми бачимо, що по факту дітки формально навчаються у новій українській школі, але батьки кажуть, що система не міняється», - каже жінка.

Проте, за її словами, нарешті батьки повірили у цю реформу, вони включаються у процес і запитують. що можна покращити.

Що відомо

В Україні триває системна трансформація сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної освіти – до вищої освіти та освіти дорослих. Сьогодні реформа здійснюється за такими пріоритетними напрямами: нова українська школа; сучасна професійна освіта; якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих; розвиток науки та інновацій.

триває системна трансформація сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної освіти – до вищої освіти та освіти дорослих. Сьогодні реформа здійснюється за такими пріоритетними напрямами: нова українська школа; сучасна професійна освіта; якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих; розвиток науки та інновацій. Згідно з Законом України про загальну освіту є три рівні здобуття повної загальної середньої освіти. 1 рівень — початкова освіта (чотири роки навчання в початковій школі — з 1-го по 4-й клас); 2 рівень — базова середня освіта (навчання впродовж п'яти років — з 5-го до 9-го класу в закладах нового типу гімназіях); 3 рівень — ліцеї (це забезпечить здобуття профільної середньої освіти впродовж трьох років учнями, які приймуть рішення про продовження навчання в ліцеях). З 1-го вересня 2024 року вся мережа закладів повної загальної середньої освіти має відповідати наступній структурі: початкові школи — гімназії — ліцеї.

За даними Дніпропетровської обласної державної адміністрації, у поточному навчальному році загальну середню освіту, яка є обов’язковою, надають 834 заклади

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