Внутрішній експозиції дніпровського Музею АТО – п'ять років

Внутрішній експозиції дніпровського Музею АТО виповнилося п'ять років. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

В експозиції зібрали тисячі експонатів про подвиг простих українців, військових, волонтерів, медиків та капеланів, які стали на захист Батьківщини.

У першій залі зібрані речі мешканців області – захисників України: інструменти медиків, одяг капеланів, шеврони добровольців, афіші волонтерський акцій. А ще – боєприпаси, ордени, фото військових кореспондентів, дитячі малюнки.

Дніпропетровська облдержадмінстрація Боєприпаси захисників України

Знімки загиблих та їхні речі – у другій кімнаті, «Залі пам’яті». Про одного Героя нагадують його люблені шахи. Про іншого – книга або ікона, яка допомагала вистояти у боях. Є тут і лист від матері, мобільний телефон зі слідом від вибуху.

Дніпропетровська облдержадмінстрація Знімки загиблих та їхні речі

Внутрішню виставку щороку доповнюють.

«Тут є і мої трофеї, привезені з війні. Ворожі прапори та шеврони. Такі експонати допомагають відвідувачам зрозуміти: війна поруч. Дніпро став форпостом на шляху у ворога. Тож на щастя, багато людей знають про вибухи та руйнування будинків лише зі слів бійців», – розповідає «кіборг» із Дніпропетровщини Євген Нальота.

Також у Музеї АТО є мультимедійна зала з панорамним екраном. Документальні фільми транслюють на всі чотири стіни.

Дніпропетровська облдержадмінстрація Мультимедійна зала у Музеї АТО

«Музей АТО – перше місце у Дніпрі, з яким знайомлю своїх студентів-іноземців. Зазвичай вони вражені побаченим. Найбільше хлопців та дівчат із інших країн захоплює мужність українських бійців. Кажуть, неймовірно: людина, яка виросла із гаджетом у руках, іде на війну та віддає власне життя за рідну землю», – поділилася волонтерка із Дніпра Євгенія Кисільова.

Дніпропетровська облдержадмінстрація Відвідувачі Музею АТО

АТОовець, офіцер Нацгвардії України Андрій Карпенко говорить: це місце більше, ніж музей, воно сповнене теплом і пам'яттю. Такий національно-патріотичний осередок згуртовує бійців, а всім відвідувачам розповідає про момент подвигу справжніх героїв.

У пам’ятному місці побували вже понад пів мільйона відвідувачів.

Що відомо

Музей АТО відкрили у 2016-му. Спочатку експозицію просто неба, а за півроку – внутрішню.

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