На Черкащині пройде мокрий сніг і потеплішає

Найближчої доби на Черкащині очікують підвищення температури та незначні опади. Про це Суспільне поінформувала синоптикиня Черкаського обласного гідрометцентру Оксана Стіопа.

За словами синоптикині, вдень 27 та вночі 28 січня на Черкащині морози послабляться і температурний фон підвищиться. Пройдуть невеликі опади та зміниться напрямок вітру.

"Вдень 27 та вночі 28 січня буде хмарно з проясненнями. Вдень сніжитиме. Вночі пройде невеликий мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Північні вітри зміняться на південні. За прогнозом, вітер південно-західний, 5 – 10 м/с", – повідомила Оксана Стіопа.

Вона додала, що по області вдень очікують від 0 до 5º морозу, вночі від 3º морозу до 2º тепла.

"У Черкасах температура вдень та вночі від 1 до 3º морозу", – зазначила синоптикиня.

Вона додала, що атмосферний тиск буде в межах норми. Найближчої доби він зменшиться, відносна вологість повітря збільшиться.

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