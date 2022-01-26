Перевізники Кривого Рогу протестували біля міськради

26 січня у Кривому Розі протестували перевізники. За словами учасника акції Станіслава Тєлежкіна, вони вимагають підвищення плати за проїзд у маршрутних таксі.

«Тарифи, які існують зараз не покривають витрати на комплектуючі для автомобілів, зарплати водіям та паливо. Наразі це є необхідність для продовження функціонування маршрутного таксі», - говорить чоловік.

Близько п’ятдесяти людей зібралися біля будівлі міськради перед початком сесії.

На сесії Криворізької міськради депутати розглянули електронну петицію Володимира Кравцова «Петиція про заборону підвищення вартості проїзду в маршрутних таксі», яку підписали тисяча мешканців міста.

Голова громадської організації "Криворізька спілка власників пасажирського автотранспорту" Олег Іванов зазначає: Кривий Ріг - це останнє місто. в якому тарифи не передивлялися з 2019 року.

"Два роки люди їздили по сім гривень, лише у грудні 2020 року сталось подорожчання до восьми гривень. Ціни на газ зросли у два рази, тому підвищення цін на проїзд аргументоване", - говорить посадовець.

Петицію депутати міськради не підтримали. За проголосували 15 чоловік із фракцій "Слуга народу" та "Сила людей". Інші утримались, або взагалі не голосували.

До першого лютого тривають громадські обговорення, щодо підвищення тарифів на проїзд.

Остаточне рішення з питань проєкту "Про встановлення в Кривому Розі тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу автобусними маршрутами загального користування» приймуть після громадського слухання, яке пройде першого лютого о 15.00 у режимі відеоконференції.

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