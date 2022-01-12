До 10 грн - у Кривому Розі подорожчає проїзд у маршрутках

Приватні перевізники Кривого Рогу звернулися до виконкому міськради з проханням перерахувати тарифи. Якщо рішення ухвалять, з середини лютого проїзд буде коштувати до 10 гривень.

Що про це говорять містяни та водії, розповіли кореспонденти Суспільного.

«Для початку, треба маршрутки привести до гарного стану, щоб вони нормальні були, а не як я їжджу в сторону ЮГОКа. На маршруті три автобуси, ледве їдуть, доїхати неможливо», - розповідає криворіжець Юрій Васильович.

Водій Олександр каже: попереднє підвищення тарифів з семи до восьми гривень суттєво зменшило потік пасажирів.

«Підняли проїзд на одну гривню, а план піднявся на 300 гривень. Ви уявляєте, що буде, коли проїзд стане по 10 гривень? Це півтори тисячі в день я повинен здати план, а де я їх візьму, якщо немає людей?», - скаржиться водій.

Суспільне зателефонувало до трьох підприємств, які надають послуги з автобусних перевезень у Кривому Розі. Однак їхні представники від коментарів відмовились, мовляв, усе пояснили в міськраді.

Засновник Всеукраїнського товариства сприяння розвитку пасажирського транспорту Андрій Заславський говорить: підвищення тарифів сприятиме більш комфортним поїздкам для пасажирів. Людей в маршрутках стало менше, тобто більша частина пасажирів їздитиме сидячи.

Також, за словами Андрія, підвищення тарифів на проїзд допоможе зберегти діяльність приватних автоперевізників у місті та забезпечити роботу усіх маршрутів Кривого Рогу. Маршрутне таксі у занепаді, адже містяни намагаються користуватись безкоштовним комунальним транспортом і в цьому випадку, закономірне підняття питання про підвищення цін.

Начальник управління транспорту та телекомунікацій міськради Сергій Сиротюк каже: у документі зазначено підвищення до 10 гривень, тому ціна за проїзд може бути як дев'ять, так і вісім гривень.

«Вартість палива, а особливо скрапленого газу збільшилась в кілька разів. 30% транспорту, який використовують приватні перевізники, використовує саме цей вид палива. Вони вимушені були зупинити цей транспорт, адже на сьогоднішній день, вартість одного кубу складає близько 48 грн. Автобус за зміну витрачає від 40 до 60, в залежності від маршруту», - розповідає посадовець.

Публічне обговорення вимог, щодо підвищення ціни, триватиме до першого лютого. Жителі міста можуть надсилати свої зауваження та пропозиції на електронну пошту міськради. Після цього відбудуться громадські слухання в онлайн-режимі. Дату і час поки не повідомляють.

Читайте також

У Кропивницькому обговорювали підвищення вартості проїзду в тролейбусах і автобусах

У Кам’янці-Подільському подорожчає проїзд у громадському транспорті

Як і коли може подорожчати проїзд у київському метро. Пояснює експерт

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро