"Це не смітник! Брудне дрантя – не одяг!". Так розповіла про речі, які приносять черкасці до Черкаського центру реінтеграції, комунікаційна менеджерка черкаської благодійної організації "100% ЖИТТЯ" Наталія Бойко.

За словами Наталії Бойко, черкасці часто приносять у Центр порвані, брудні речі, які носити вже неможливо. Їхні підопічні – люди, які тимчасово опинилися в складній ситуації, а тому потребують реальної допомоги.

Синій піджак та вінтажні штани гірчичного кольору — тридцятирічний Юрій Тоцький обирав одяг, в якому піде на співбесіду з роботодавцем, аби влаштуватися на роботу. Чоловік нині проживає в Центрі реінтеграції для безпритульних. До цього десять років жив на вулиці.

"Я виріс в інтернаті, мене мої батьки, коли мені було два місяці, викинули на смітник. Взимку дуже складно, тому що роботи особливо немає і, окрім того, що тобі потрібно харчуватися кожен день, потрібно відкладати гроші на одяг".

Суспільне Черкаси Юрій Тоцький

Юрій пригадав, як місяць тому звернувся в Центр:

"Я приїхав в кофтині, яка зараз на мені, приїхав в курточці, але в досить таки жахливому стані. Я десять років прожив на вулиці і про Центр дізнався через одну організацію, раніше навіть не знав, що такі центри є".

Юрій один з двадцяти чотирьох чоловіків, які нині проживають в центрі, розповіла Наталія Бойко. Вона розповіла, що крім чоловічого, ще є центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства.

"Коли у нас є потреба, ми про неї заявляємо. Наприклад, пишемо, що у нас є жінка, вона приїхала в одному халаті. Їй треба писати заяву в поліцію, тобто їй треба штани і светр. Якщо ви привезете майку, ви їй не допоможете", — пояснила Наталія Бойко.

Люди часто несуть до центру непотріб, розповіла менеджерка. Дитячі речі – брудні, одяг для дорослих — порваний, в плямах, без резинок, гудзиків та іншої фурнітури.

"Центр – це не смітник, тут живуть звичайні люди. Деякі речі у жахливому стані. Тут не питання однієї дірочки, яку можна зашити. Тут приносять порвані, брудні, страшні речі, які наші працівники перебирають. Це ж елементарна повага до інших, якщо ви самі не це не вдягнете і не вдягнете на своїх дітей – не приносьте, це не допомога", — зауважила жінка.

Суспільне Черкаси Наталія Бойко

Приймає одяг соцпрацівниця, яка не може одразу передивитися всі речі, пояснила менеджерка. Тому в центрі накопичується непотріб.

"Проблема в тому, куди їх утилізувати – бавовняне ми віддаємо на організацію «Друг» на підстилки, речі, які не підходять на «Друг», ми думаємо, куди його діти: на смітники й так далі", — прокоментувала Наталія Бойко.

Пані Наталя додала, що іноді люди приносять епатажні та небуденні речі, які доречніше вдягти на карнавал чи костюмовану вечірку.

Чистому, сучасному одягу вони завжди раді, зазначила Наталія Бойко. Краще принести одну-дві речі в охайному стані, аніж зносити гори непотребу, який все одно потрапить на смітник.

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