На Рівненщині поліція розшукує ексгібіціоніста. Що сталось та як таке карається

У місті Здолбунів на Рівненщині ексгібіціоніст показав свої статеві органи 13-річній дівчинці, яка поверталась додому. Про це у соцмережах повідомила її мама. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом розбещення неповнолітньої.

Про інцидент правоохоронці дізналися із допису матері дівчинки у Facebook.

Згодом жінка звернулася із заявою до поліції.

Як розповіла пресофіцерка Марія Юстицька, 13-річна дівчинка поверталася маршруткою із гуртка у Рівному після 21:00. Вона вийшла на здолбунівському вокзалі і помітила, що за нею прямує чоловік. Дівчинка зателефонувала старшому брату, аби злякати невідомого. Потім вона спинилася, аби пропустити чоловіка, і той показав їй свої статеві органи. Дитина забігла до магазину, звідки її згодом забрав старший брат.

За фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи у поліції розпочали досудове розслідування, повідомила Марія Юстицька. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Суспільне звернулось за коментарем до психолога та згодом пояснить, як діяти батькам, якщо дитина стикнулась із подібним.

Розбещення у Здолбунові — не перше

У жовтні 2021 року суд визнав вчителя танців зі Здолбунова винним у розбещенні його неповнолітньої учениці та присудив йому три роки умовного терміну. Чоловік надсилав дитині непристойні фото та відео і вимагав у неї її світлин без одягу, – йдеться у суддівському вироку, опублікованому на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

Також засуджений повинен сплатити 100 тис. грн моральної шкоди та не зможе викладати три роки. 22-річний здолбунівчанин на суді свою провину визнав та заявив, що розкаюється. Він розповів, що раніше у соцмережах спілкувався і зі старшою сестрою учениці, її також просив інтимні фото. Проте дівчина йому відмовила.

Чоловік також визнав, що надсилав дитині фотографії геніталій та непристойне відео. Він погодився сплатити 30 тисяч гривень за позовом батьків дівчинки та 20 тисяч, які вони витратили на адвоката. У матері дівчинки обвинувачений попросив вибачення в залі суду.

Випадок із судової практики

У 2018 році на Рівненщині чоловіка засудили до п'яти років тюрми за тією ж статтею, що інкримінують ексгібіціоністу у Здолбунові. 19 січня 2022 року суд погодив його умовно-дострокове звільнення, оскільки клопотала адміністрація Полицької колонії та спостережна комісія при Вараській РДА.

Суду довели, що чоловік, відбувши 2/3 терміну, не мав конфліктів та довів, що виправився. Прокурор проти цього не заперечував, тож суд звільнив засудженого від відбування покарання на строк 1 рік 06 місяців 23 дні.

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