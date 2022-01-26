Тернополяни ініціюють встановлення скульптури безпритульної собаки Джессі. Аби втілити цей задум у життя 25 січня зареєстрували петицію на сайті Тернопільської міської ради. Про це Суспільному розповіла авторка петиції Тетяна Семусь.

За її словами, Джессі близько трьох років жила на вулицях Тернополя. За цей час тварина потоваришувала з тисячами містян та туристів, ставши місцевою знаменитістю. 1 січня цього року собака померла.

Фото: Тетяна Семусь Собака Джессі

"Завдяки своєму характеру та харизмі Джессі стала постійною відвідувачкою багатьох закладів міста – магазинів, кафе, книгарень. Візит чотирилапої тернополянки вважався добрим знаком, тому всі двері Тернополя радо відчинялися перед нею", – розповіла жінка.

У петиції під назвою "Скульптура чотирилапої тернополянки Джессі" йдеться, що пам’ятник має знаходитися на одній із пішохідних вулиць в центрі міста – Валовій або Сагайдачного, на яких собака бувала щодня.

"Біля пам’ятника у вигляді мисочки пропонуємо облаштувати напувалку для тварин, вода в яку надходитиме з водопровідної мережі впродовж усього року. Таким чином ми не лише привернемо увагу тернополян до проблеми безпритульних тварин, а й на рівні України позиціонуватимемо наше місто як європейське і таке, де турбуються про тварин на ділі", – каже Тетяна Семусь.

Фото:Суспільне Тернопіль Ініціаторка петиції Тетяна Семусь

За словами авторки петиції, на виготовлення скульптури з міського бюджету грошей не проситимуть.

"Містяни готові виготовити скульптуру за власні кошти, зібрані з добровільних внесків. Облаштування ж місця встановлення пам’ятника та облаштування підведення та відведення води й утримання в належному технічному стані пропонується покласти на місцеву владу", – розповіла жінка.

Станом на 12 годину 26 січня петицію "Скульптура чотирилапої тернополянки Джессі" підписали 34 особи з 300 необхідних. Збір підписів триватиме до 29 січня.

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