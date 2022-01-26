29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут – українського війська, яке намагалось зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році. 27 студентів потрапили в полон і були розстріляні більшовиками. Що відомо про цю подію періоду Української Народної Республіки розповів кропивницький краєзнавець Борис Шевченко.

Нерівні сили

З українського боку в бою під Крутами брали участь понад 500 українських бійців. Вони мали на озброєнні до 16 кулеметів та одну гармату на залізничній платформі. Їм протистояли три тисячі більшовиків. Усі озброєні і з артилерією.

Фото: wikipedia Мапа Української Народної Республіки

Бій стався 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, що розташована на перегоні між Бахмачем і Ніжином. Українські бійці стримували наступ більшовиків до темряви. Під тиском нападників вони почали відступати до ешелонів. 27 студентів, які знаходилися у резерві, під час відступу потрапили у полон і наступного дня були розстріляні більшовиками. Згодом їх поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Фото: armyinform Розстріляних студентів поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Результати бою

Втрати українських військ під Крутами оцінюють у 70-100 загиблих. Серед них – 37-39 вбитих у бою та розстріляних студентів. Більшовицькі війська під Крутами втратили 300 бійців.

Фото: wikipedia Схема бою під Крутами

Яке значення мав бій під Крутами для України?

Затримавши ворога на чотири дні, київські юнаки дали змогу укласти Брест-Литовський мир, що de-facto означав міжнародне визнання української незалежності. Цей бій став символом боротьби за українську державу.

У бою під Крутами брали участь жителі Кіровоградщини

Серед учасників бою під Крутами було п’ятеро жителів Кіровоградської області: Володимир Шульгин, Семен Могила, Сергій Горячко, Михайло Михайлик, Левко Прядко. Фото двох останніх в історичних документах не зберіглися.

У краєзнавчому музеї зберігають наказ військового міністра про розслідування бою під Крутами від 5 березня 1918 року та карту бою.

Фото: Суспільне Кропивницький Фото Володимира Шульгина, Сергія Горячко та Семена Могили

Що відомо про п'ятьох жителів Кіровоградщини, які брали участь в бою під Крутами?

Брати Шульгини , Олександр та Володимир, були членами Центральної ради. Олександр був першим міністром зовнішньополітичного відомства України. Володимир – випускник київського Університету імені святого Володимира, який загинув в бою під Крутами.

, Олександр та Володимир, були членами Центральної ради. Олександр був першим міністром зовнішньополітичного відомства України. Володимир – випускник київського Університету імені святого Володимира, який загинув в бою під Крутами. Сергій Горячко. Народився 24 березня 1896 року в селі Гурівка Долинського району Кіровоградської області. Був сотником армії УНР, тричі поранений в боях, зокрема під Крутами. Автор схеми бою під Крутами. У 1951 році емігрував до Австралії. Там був головою Координаційної управи об’єднання союзів українських комбатантів в Австралії. Похований у Мельбурні.

Народився 24 березня 1896 року в селі Гурівка Долинського району Кіровоградської області. Був сотником армії УНР, тричі поранений в боях, зокрема під Крутами. Автор схеми бою під Крутами. У 1951 році емігрував до Австралії. Там був головою Координаційної управи об’єднання союзів українських комбатантів в Австралії. Похований у Мельбурні. Михайло Михайлик. Народився 8 листопада 1897 року в селі Глодоси Новоукраїнського району. Поручик авіації флоту УНР. Автор спогадів з історії визвольних змагань, зокрема про бій під Крутами. Від 1920 року проживав у Сарнах. Помер у 1924 році.

Народився 8 листопада 1897 року в селі Глодоси Новоукраїнського району. Поручик авіації флоту УНР. Автор спогадів з історії визвольних змагань, зокрема про бій під Крутами. Від 1920 року проживав у Сарнах. Помер у 1924 році. Семен Могила. Народився 17 квітня 1897 року в селі Глодоси Новоукраїнського району. Хорунжий армії УНО. Учасник першого зимового походу у складі Куреня низових запорожців. У 1923 році був заарештований радянськими прикордонниками при перетині кордону, відмовився співпрацювати з Генеральною прокуратурою України. Розстріляний у ніч із 22 на 23 березня.

Що відомо

Наприкінці 2014 року у Кропивницькому з’явилася вулиця Шульгиних (колишня Калініна – ред.).

У 2018 році, до 100-річчя бою під Крутами, у місті відкрили меморіальну дошку братам Шульгиним.

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