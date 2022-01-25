У Канівському центрі первинної медико-санітарної допомоги вакцинують від коронавірусу. Більш ніж половина відвідувачів приходять по бустерну дозу, розповіла Суспільному завідувачка амбулаторії Іванна Манжула.

Отримати бустер можуть усі повнолітні, хто пройшов повний курс щеплення.

Фельдшер Анатолій Прядка зазначив: хоч у їхній професії вакцинація обов’язкова, третю дозу він зробив за власним бажанням. Першу чоловік отримав торік у березні препаратом AstraZeneca.

"Я постійного контактую з пацієнтами, всяке ж буває, краще застерегтися і бути впевненим. Якщо і захворію, то перенесу в легшій формі", – зауважив він.

Суспільне Черкаси

Реєстраторка центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Романова щодня спілкується з близько сотнею осіб. Хоч щеплення уже третє, але хвилювання все одно є, розповіла жінка:

"Після першої дози були ускладнення, друга – більш-менш нормально, а третя – буде видно".

Вакцинувався швидко й без черг, розповів черкащанин Сергій Орленко. Курс щеплення завершив торік у липні, третє щеплення зроби в зараз, у січні, аби поновити дію вакцини.

Суспільне Черкаси

"Це не завадить. Я вже перехворів раз правда безсимптомно, без температури, без нічого. Але краще перестрахуватися", – зауважив чоловік.

Усім охочим бустерну дозу роблять препаратами Pfizer або Moderna, незалежно від того, яка вакцина була перед цим, розповіла медсестра Альона Наливайко. За її словами, людей нині приходить небагато, якщо порівняти з минулим роком:

"На третю дозу людей 50-60 відсотків приходить. Переносять в основному безсимптомно, у декого рука болить. Організм уже знає, як реагувати на вакцину".

Суспільне Черкаси

Зі слів завідувачки амбулаторії Іванни Манжули третя доза для медиків добровільна, на відміну від перших двох.

"В обов’язковому порядку перша та друга, а третя доза залежить від того, коли підходить термін. Зараз третю дозу роблять ті, хто щепилися першими".

Зі слів пані Іванни, сертифікат для щеплених бустерною дозою з'явиться наприкінці січня у додатку "Дія".

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також