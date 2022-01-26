Юнак з Тернопільщини веде кулінарний блог, готуючи страви 4 кухонь світу

Веде кулінарний блог та мріє навчатися у Парижі. Дванадцятирічний школяр з Великих Бірок Юрій Потурай готує страви української, французької, німецької та італійської кухонь. Хлопець каже, своїми рецептами ділиться з підписниками, яких у нього понад 5 тисяч.

"Сьогодні буду робити сирники і шоколадний фондан. Все швидко готуються, дуже смачно, добре вмію готувати", – каже хлопець.

Фото:Ліля Лобур/Суспільне Шоколадний фондан

Для сирників Юра приготував сир, борошно, яйця та манну крупу. А для шоколадного фондану – шоколад, борошно, цукор, масло та яйця. Хлопець розповів, як правильно готувати сирники:

"Дуже важливо давати небагато цукру, бо саме цукор починає підгорати і сирники не вдаються. Тому цукру там треба дві чайні ложечки. Також дуже важлива жирність сиру. Чим він жирніший, то тим краще", – каже Юрій.

Фото:Ліля Лобур/Суспільне Юрій Потурай

Тісто для шоколадного фондану Юрій вимішує на кухонному комбайні, який купив спільно з підписниками. Юрій каже, про мрію придбати кухонну машину розповів у своєму блозі.

"Мені тоді написали кілька декілька людей. Я це розповів і багато людей долучилося до збору коштів. Зібрав я 1 000 гривень і ще трішки доклав своїх, щоб купити, бо це трохи дорога фірма і дорога машина", – каже Юрій.

Фото:Ліля Лобур/Суспільне Кухонний комбайн

Фондани хлопець заливає у формочки та ставить у духовку. Тоді береться до сирників – кожен зважує та обвалює в манній крупі. Він каже, сирник має важити приблизно 70 грамів.

Юрій Потурак розповідає, готувати почав рік тому. Зараз на кухню приходить одразу після школи.

"Переломний момент настав тоді, коли мама заборонила мені грати ігри. Тоді мені довелося готувати. І після того я вже почав більше готувати", – розповів Юрій.

Мати хлопця Наталія Потурай каже, помітила, що сину подобається кулінарія ще в садочку.

Хлопець каже, далі планує навчитися готувати макаруни – це французькі солодощі.

Мріє хлопець потрапити на навчання до французької кулінарної школи, що у Парижі, а потім – відкрити власний ресторан.

Що відомо