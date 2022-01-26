У Чернівцях собаку витягли з двометрової ями. Він кілька днів не їв та не пив

У Чернівцях собаку витягли з двометрової підвальної ями. Він просидів там приблизно чотири дні, за цей час не їв та не пив.

Про це Суспільному Буковина розповіла директорка центру стерилізації Ольвія Попова.

За її словами, про собаку повідомила жінка, що живе неподалік закинутого підвалу. 25 січня на вулиці Севастопольській тварину витягли працівники центру. Собака виснажений, його має оглянути ветеринар.

"Йому приблизно 8 років. Якщо собаку ніхто не забере, то доведеться залишити його в стерилізаційному центрі", — каже Попова.

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