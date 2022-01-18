У Чернівцях врятували собаку, який понад тиждень проходив з пластиковою пляшкою на голові. Увесь час собака не їв та не пив. Знайти та зловити його допомогли чернівчани.

Про це у коментарі Суспільному сказала директорка центру стерилізації тварин Ольвія Попова.

За її словами, собака отримала стрес, однак за прогнозами ветеринарів, це мине через кілька днів. Йому поступово збільшуватимуть порції їжі, а також додатково вводитимуть вітаміни.

Допомогли врятувати собаку чернівчани. Зокрема, одна жінка повідомила його місцеперебування, а допомогли зловити інші люди, які шукали цього собаку та чергували на його пошуках.

"Інші люди бачили собаку, фотографували його, а потім через кілька годин публікували ці фото. Така байдужість була, коли багато хто бачить, але не телефонує і не хоче почекати кілька хвилин, щоб ми під'їхали", — каже Попова.

Врятований собака — самець, віком до року. Схожий на метиса вівчарки, каже Попова.

Зараз він перебуває на карантинному періоді у центрі. Після одужання його вакцинують, каструють та зможуть віддати охочим. Чернівчан, які хочуть забрати собаку, просять звертатись у центр стерилізації.

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