Елтон Джон захворів на COVID-19. Сподівається одужати до кінця тижня

Британський співак Елтон Джон отримав позитивний тест на коронавірус — виконавець переніс дату свого найближчого концерту в США, однак має сподівання одужати до кінця тижня. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Усім привіт, хочу повідомити, що я заразився COVID-19 і змушений був перенести свій виступ в Далласі... На щастя, я раніше вакцинувався та отримав бустерну дозу, мої симптоми виражені у легкій формі", — ідеться у його повідомленні.
74-річний співак сподівається одужати до кінця тижня та все ж провести концерт, який запланований в Арканзасі цими вихідними.
На додачу подякував усім за любов та слова підтримки на його адресу.
Що відомо
- У 2022 році відбудеться світовий тур Елтона Джона, який він анонсував як прощальний. Тур довго відклався через карантин, але співак анонсував нові дати концертів в Європі та США.
- Британський співак анонсував свій 32-й альбом, який записав його під час карантину. Альбом отримав назву The Lockdown Sessions його почув світ восени 2021 року.
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