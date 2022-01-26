Елтон Джон захворів на COVID-19. Сподівається одужати до кінця тижня

Британський співак Елтон Джон отримав позитивний тест на коронавірус — виконавець переніс дату свого найближчого концерту в США, однак має сподівання одужати до кінця тижня. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Усім привіт, хочу повідомити, що я заразився COVID-19 і змушений був перенести свій виступ в Далласі... На щастя, я раніше вакцинувався та отримав бустерну дозу, мої симптоми виражені у легкій формі", — ідеться у його повідомленні.

74-річний співак сподівається одужати до кінця тижня та все ж провести концерт, який запланований в Арканзасі цими вихідними.

На додачу подякував усім за любов та слова підтримки на його адресу.

Що відомо

У 2022 році відбудеться світовий тур Елтона Джона, який він анонсував як прощальний. Тур довго відклався через карантин, але співак анонсував нові дати концертів в Європі та США.

Британський співак анонсував свій 32-й альбом, який записав його під час карантину. Альбом отримав назву The Lockdown Sessions його почув світ восени 2021 року.

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