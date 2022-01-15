Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

"15 січня вдень митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації", — поінформували в ПЦУ.

У зв'язку із захворюванням митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні й протягом наступного тижня не проводитиме богослужінь та не прийматиме відвідувачів.

Що відомо

У грудні 2020 року предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що церква не виступає проти щеплення від COVID-19 і, навіть, підтримує вакцинацію.

24 грудня 2021 року у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія діагностували коронавірус попри те, що він був повністю вакцинований.

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