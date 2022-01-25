Члени виконкому підтримали проєкт бюджету Сумської громади на 2022 рік

Проєкт бюджету громади на цей рік підтримали члени виконавчого комітету Сумської міськради. Тепер його мають затвердити на сесії міської ради, яка запланована на 26 січня.

Дохід сумської громади, у порівнянні з минулим роком, цьогоріч має збільшитися на 283 млн грн. Але він все одно – дефіцитний, розповіла заступниця директора департаменту фінансів міськради Любов Співакова. За її словами обсяг бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік за доходами складає 3 млрд 563,4 млн грн. За видатками бюджет становить 3 млрд 740,1 млн грн. Дефіцит бюджету Сумської міської тергромади 176,7 млн грн., покриття якого планується за рахунок залучення місцевого запозичення на реалізацію проектів у сумі 180,5 млн грн. і погашення місцевого боргу по кредиту від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 3,8 млн грн.

В проєкті, у дохідній частині не вистачає майже 177 млн грн. Майже стільки ж мають перерахувати двом теплогенеруючим компаніям – «Сумитеплоенерго» та «Котельні північного промвузла».

Зрештою «за» проєкт бюджету проголосували 14 членів виконкому, утримався один – це Юрій Кучмєєв. Чоловік розповів, що через його незгоду минулого тижня проголосувати за підняття тарифів для «Сумитеплоенерго», сьогодні його пропозиції в останній момент були виключені з бюджету.

20 січня відбулось засідання виконавчого комітету. На ньому не розглядали питання підвищення тарифів для Сумитеплоенерго. А 21 січня на сайті міськради розмістили затверджене рішення виконкому про нові тарифи. У документі вказано, що рішення прийняте 18-го січня. Керуюча справами виконкому Юлія Павлик говорить, що це технічна помилка. А саме рішення приймали у робочому порядку.

За словами директора департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександра Журби, департамент доопрацював всі документи і подав проєкт рішення 20 січня.

Голова ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко у коментарі Суспільному сказав: "Я думаю, що це був своєрідний шантаж від «Сумитеплоенерго» і керівництво міста мотивували швидко прийняти це рішення. Я думаю, що це міг бути шантаж, погрози, це могли бути якісь інші види мотивації. Ми розуміємо, що все подорожчало, але ми хотіли б як громадськість, побачить це рішення, почути думку експертів.”

Що відомо

Сумський виконавчий комітет затвердив нові тарифи на гарячу воду та тепло для товариства "Сумитеплоенерго". Це відбулось 18 січня. Хоча з-серед 26 питань, які розглядав виконком, цього питання не було. Як прийняли рішення керуюча справами виконкому Юлія Павлик коментувати відмовилася. Директор "Сумитеплоенерго" Дмитро Васюнін сказав, що нові тарифи їм погодила Національна комісія.

На момент 24 січня 2022 року депутати ще не прийняли бюджет Сумської громади на поточний рік. Засідання запланували на 26 січня.

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