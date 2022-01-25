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Понад 17,5 млн грн депутати Сумської обласної ради запланували на ремонт приміщень онкодиспансеру
БюджетРегіони

Понад 17,5 млн грн депутати Сумської обласної ради запланували на ремонт приміщень онкодиспансеру

Євгенія Токарєва Юлія Марковська
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Ці гроші мають надійти в бюджет від приватизації обласного коммайна. Витратити їх депутати Сумської обласної ради вирішили на ремонт онкодиспансеру.

Рішення прийняли 25 січня на засіданні сесії, коли внесли зміни до Програми економічного і соціального розвитку на 2022 рік. Про це розповів голова бюджетної комісії Олег Медуниця. За його словами, депутати приймають рішення продавати надлишкове обласне майно, яке не потрібне області. Бізнес платить гроші і ці кошти вирішили скерувати на розвиток Сумського онкоцентру. Це ремонт приміщень для встановлення лінійного прискорювача. "Наприклад, зараз ми продали паливний склад в Дубов`язівці. Він обласній владі для виконання повноважень не потрібен", – розповів Суспільному Олег Медуниця.

Лінійний прискорювач в обласний онкодиспансер придбали за 60 млн гривень, 50 з них — гроші, які заробив заклад самостійно, 8 млн – субвенція з держбюджету. Крім того, 9 млн на облаштування приміщень витратили з благодійного фонду "Здоров’я Сумщини", який створили на допомогу онкодиспансеру.

Наразі у приміщенні триває ремонт і налаштування цього обладнання.

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