Ці гроші мають надійти в бюджет від приватизації обласного коммайна. Витратити їх депутати Сумської обласної ради вирішили на ремонт онкодиспансеру.

Рішення прийняли 25 січня на засіданні сесії, коли внесли зміни до Програми економічного і соціального розвитку на 2022 рік. Про це розповів голова бюджетної комісії Олег Медуниця. За його словами, депутати приймають рішення продавати надлишкове обласне майно, яке не потрібне області. Бізнес платить гроші і ці кошти вирішили скерувати на розвиток Сумського онкоцентру. Це ремонт приміщень для встановлення лінійного прискорювача. "Наприклад, зараз ми продали паливний склад в Дубов`язівці. Він обласній владі для виконання повноважень не потрібен", – розповів Суспільному Олег Медуниця.

Лінійний прискорювач в обласний онкодиспансер придбали за 60 млн гривень, 50 з них — гроші, які заробив заклад самостійно, 8 млн – субвенція з держбюджету. Крім того, 9 млн на облаштування приміщень витратили з благодійного фонду "Здоров’я Сумщини", який створили на допомогу онкодиспансеру.

Наразі у приміщенні триває ремонт і налаштування цього обладнання.

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