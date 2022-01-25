На Полтавщині приблизно 90% дітей щеплені від поліомієліту

Від поліомієліту на Полтавщині мають щеплення близько 90% дітей у різних вікових категоріях – рік, півтора, до 6 років та до 14. Це приблизно такі ж цифри, як і за попередні роки, розповів Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак. Ця хвороба – інфекційна, вражає центральну нервову систему і призводить до розвитку паралічу. За словами Віктора Лисака, єдиний шлях уберегтися – вакцинація. Її в Україні роблять безплатно за віковим календарем щеплень.

В амбулаторію у полтавській дитячій лікарні із півторарічною донькою прийшла Алла Гусарчук. Говорить: привела дитину на щеплення від поліомієліту.

Суспільне Полтава Вакцинацію від поліомієліту роблять за віковим календарем щеплень

"Вакцина була за моєю згодою, тому що, я вважаю, це найкраще. Я всі вакцини використовую для дитини. Вона (вакцина – ред.) захищає імунітет, і зараз, у наш час, велика кількість різних захворювань, різних бактерій, які шкодять нашим дітям. Я дала згоду, щоб моя дитина росла здоровою, міцною, і не хворіла", - каже полтавка Алла Гусарчук.

Поліомієліт – інфекційне захворювання, спричинене поліовірусом, каже імунологиня обласної дитячої лікарні Ольга Бастаногова.

Суспільне Полтава Вакцини від поліомієліту зберігають у холодильниках

"Дитина може захворіти через брудні руки, при купанні у водоймах, в яких, можливо, є стічні води з каналізаційної системи. Якщо медичними термінами, то це передається фекально-оральним шляхом. Це тяжке захворювання, яке не має лікування", - пояснює Бастаногова.

За її словами, проявляється хвороба, зокрема, через лихоманку, біль у животі та м’язах, іноді – паралічі. Аби уберегти дитину, роблять щеплення за спеціальним календарем, каже завідувачка амбулаторії сімейної медицини №7 у Полтаві Лариса Рогозіна.

Суспільне Полтава Щеплення від поліомієліту роблять за згодою батьків

"Перша доза від поліомієліту робиться планово діткам в два місяці. У нас в наявності є всі вакцини – й інактивована, і жива вакцина. Інактивована робиться ін’єкція, а жива вакцина, тобто сам вірус у вакцині живий, вона вводиться орально, це краплі", - пояснює Рогозіна.

Для створення колективного імунітету треба вакцинувати 95% дітей. Препарати, якими щеплюють від поліомієліту, безплатні, каже медсестра амбулаторії сімейної медицини №7 у Полтаві Людмила Шкіль.

Суспільне Полтава Кількість дітей, які щеплені від поліомієліту

"Вакцина у нас зберігається в окремих холодильниках при температурі плюс 2 – плюс 8. Ось, в холодильниках в нас є поліомієліт-вакцина, комплексна вакцина", - пояснює Людмила Шкіль.

"Ми прийшли на щеплення, щепити дитину від поліомієліту та дифтерії. Щепити дитину вирішила, бо вважаю, що це єдиний безпечний спосіб вберегти життя дитини від інфекцій", - каже полтавка Ганна Дейко.

За словами виконувачки обов'язків директорки обласного центру громадського здоров' я Ніни Дурдикулиєвої, за шість років на Полтавщині випадків поліомієліту не було.

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