Як убезпечити себе при загрозі перебоїв електропостачання – пам’ятка ДСНС

Через негоду та інші причини в Україні збільшується ризик перебоїв електропостачання. Державна служба з надзвичайних ситуацій створила інструкції безпечного поводження громадян під час перебоїв електропостачання.
"Здебільшого, причиною аварій на лініях електропередачі стають погодні умови: шквальні пориви вітру призводять до спрацювання систем захисту, через що відбувається відключення об’єктів електричних мереж та порушується електропостачання населених пунктів", – сказано в повідомленні ДСНС.
Згідно з повідомленням ДСНС, у разі оголошення штормового попередження про сильні пориви вітру (15-20 м/с та більше), необхідно дотримуватись наступних порад:
- за можливості, слід сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- на вулиці слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, навісних конструкцій будівель, малих архітектурних форм;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь; також не слід паркувати поруч із ними автотранспорт.
Також слід дотримуватись правил електробезпеки:
- не наближатися та не торкатися обірваних ліній електропередач;
- не намагатися самостійно відновити електропостачання;
- у разі виявлення обірваного проводу повітряної лінії електропередачі не підходити до нього ближче ніж на 8 м та повідомити диспетчера обленерго (телефони диспетчерів написані на розподільних щитах, силових шафах, трансформаторних підстанціях).
Повна версія пам’ятки про безпеку поводження під час відключення електроенергії можна завантажити з сайту ДСНС.
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