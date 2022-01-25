На Івано-Франківщині головний інженер одного з державних підприємств держконцерну "Укроборонпром" вимагав 120 тис. грн хабаря у місцевого підприємця. Про це інформують на Facebook-сторінці Нацполіції України.
Як йдеться у повідомленні, за гроші головний інженер обіцяв посприяти у продажу обладнання та можливості безперешкодно вивезти його з території заводу.
Чоловіка затримали 25 січня під час отримання частини хабаря — 105 тис. грн.
"Тоді відбувалося відвантаження обладнання, що перебувало на балансі заводу", — йдеться у дописі.
Зараз слідчі готують чоловікові повідомлення про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
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