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На Франківщині головний інженер оборонного підприємства вимагав понад 100 тис. грн хабаря — поліція
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На Франківщині головний інженер оборонного підприємства вимагав понад 100 тис. грн хабаря — поліція

Маріaна Басалига
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На Франківщині головний інженер оборонного підприємства вимагав понад 100 тис. грн хабаря — поліція Фото: Facebook/Нацполіція України

На Івано-Франківщині головний інженер одного з державних підприємств держконцерну "Укроборонпром" вимагав 120 тис. грн хабаря у місцевого підприємця. Про це інформують на Facebook-сторінці Нацполіції України.

Як йдеться у повідомленні, за гроші головний інженер обіцяв посприяти у продажу обладнання та можливості безперешкодно вивезти його з території заводу.

Чоловіка затримали 25 січня під час отримання частини хабаря — 105 тис. грн.

"Тоді відбувалося відвантаження обладнання, що перебувало на балансі заводу", — йдеться у дописі.

На Франківщині головний інженер оборонного підприємства вимагав хабар у підприємця — поліціяФото: Facebook/Нацполіція України

Зараз слідчі готують чоловікові повідомлення про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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