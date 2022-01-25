Міністерство закордонних справ повідомило, що надає необхідну консульську допомогу українцям, які не можуть вилетіти з аеропорту Стамбула через снігопад у Туреччині.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула задля надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови", — написав він у своєму Twitter.

За словами посадовця, вони взаємодіють з адміністрацією та авіаперевізниками, аби забезпечити нагальні потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів.

Раніше про затримку вильоту Суспільному повідомили пасажири зі скасованого рейсу до Києва.

Як повідомили в аеропорту Ататюрка у Стамбулі причиною призупинення польотів стали погодні умови.

Що відомо

У турецькому місті Анталья в районі Мраморного моря вперше за 29 років випав сніг.

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