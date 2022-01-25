Міністерство закордонних справ повідомило, що надає необхідну консульську допомогу українцям, які не можуть вилетіти з аеропорту Стамбула через снігопад у Туреччині.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула задля надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови", — написав він у своєму Twitter.
За словами посадовця, вони взаємодіють з адміністрацією та авіаперевізниками, аби забезпечити нагальні потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів.
Раніше про затримку вильоту Суспільному повідомили пасажири зі скасованого рейсу до Києва.
Як повідомили в аеропорту Ататюрка у Стамбулі причиною призупинення польотів стали погодні умови.
Що відомо
- У турецькому місті Анталья в районі Мраморного моря вперше за 29 років випав сніг.
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