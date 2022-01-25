Від початку доби, 25 січня, бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових в районі Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного. Про це повідомив штаб операції Об’єднаних сил. Напередодні, на Луганщині, російські найманці з мінометів обстріляли відновлені укріплення Збройних сил України.

Українські бійці розповіли Суспільному, що відбудували бойову позицію наприкінці 2021-го року. Перед цим її обстріляли протитанковими керованими ракетами. Днями ж бойовики вдарили з заборонених мінометів.

За словами військового ЗСУ Андрія, по укріпленнях бойовики не влучили. Але, про потужність обстрілу нагадують потрощені осколками дерева.

"Обстріл відбувся десь в обід, після обіду. Обстріл вівся з мінометів 120-го калібру. Між прильотами були деякі проміжки часу", — каже Андрій.

Він розповів, що боронить Україну від початку бойових дій на Донбасі. З мінометами, згадує, познайомився під Слов’янськом у 2014-му. Нинішню ж поведінку окупантів називає провокацією.

"Та сторона так саме бачить новини, що відбувається тут. Вони знають, що тут перебувають журналісти з європейських країн. Можливо, для дискредитації. Що Україна порушує режим тиші й не дотримується Мінських домовленостей", — говорить Андрій.

Бійці кажуть, що ворог застосовує різні калібри.

"Були обстріли з АГС (автоматичний станковий гранатомет — ред.), міни 120-ті, 82-і, РПГ (Ручний протитанковий гранатомет — ред.) працював. З нашого боку ми вогонь не відкривали, вони ж добре попрацювали. Сьогодні тихо поки що", — розповів військовий ЗСУ Володимир.

За словами Євгена, він на Донбасі менше ніж місяць. Психолог за фахом, каже, вже надавав підтримку побратимам.

"Всі ми знали, до чого ми готуємось, нащо ми сюди їдемо. Які на нас покладені завдання, які цілі. Так само я офіцер-психолог, я постійно спілкуюся з людьми, вони спокійно до цього відносяться, мені від цього теж спокійніше", — розповів Євген.

Досвідчені та новобранці, бійці запевняють — готові дати відсіч ворогу у будь-яку хвилину.

Що відомо

24 січня російські найманці жодного разу не порушили режим припинення вогню

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