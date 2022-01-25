У Запоріжжі електронна петиція до міськради із вимогою не віддавати в оренду приміщень дитячої поліклініки за адресою вул.Новгородська, 28 А, що у Хортицькому районі, за два дні зібрала підписів майже вдвічі більше за необхідну кількість. Натомість міська влада офіційних заяв щодо долі лікарні поки не робить.

Ініціатором петиції став запоріжанин Олександр Палій.

У ній зокрема йдеться про поліклінічне відділення №1 КНП “Запорізького центру первинної медико-санітарної допомоги №5", де розташована дитяча поліклініка Хортицького району. Як стверджує автор петиції, після візиту до поліклініки в.о. міського голови, секретаря міськради Анатолія Куртєва, у міськраді вирішили здавати частину приміщень лікарні приватним клінікам в оренду:

"Пан Куртєв вирішив перенести кабінети педіатрів у закуток стаціонару на четвертий поверх, а “вузькі” спеціалісти, на його думку, і зовсім не потрібні нашим дітям. Мешканці нашого району тепер будуть вимушені возити своїх дітей на прийом до ортопеда, нефролога, окуліста та інших спеціалістів по всьому місту. Педіатри будуть приймати ще в більш жахливих умовах, ніж це відбувається зараз в період пандемії та червоної карантинної зони", — пише автор.

Ініціатор петиції та містяни, які віддали свій голос у підтримку петиції, вимагають залишити приміщення за дитячою поліклінікою.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За дві доби від дати публікації петиція зібрала 1486 голосів з 750 необхідних, тепер її мають розглянути на сесії Запорізької міськради.

25 січня на Facebook-сторінці Районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району з'явилася інформація, де йдеться, що у відповідь на звернення до Міської дитячої лікарні № 5, керівництво закладу повідомило: поліклініка працює у звичайному режимі, а інформацію про те, що частина лікарів більше не буде вести прийом у медзакладі, там назвали такою, що "не відповідає дійсності та суперечить Стратегії розвитку медичної допомоги дитячому населенню на базі КНП "Міська дитяча лікарня № 5" ЗМР".

Своєю чергою Анатолій Куртєв, сьогодні ж під час пресконференції в міськраді, на питання про долю поліклініки сказав, що наразі не робитиме офіційних заяв. За його словами, рішення можна буде приймати тільки після закінчення перевірок у комунальних закладах міста:

"Дуже багато питань до роботи, і саме організаційної роботи. Бо не повинні люди стояти в чергах, не повинні дітки чекати, поки прийде лікар. Я розумію, що дехто сприймає ситуацію в іншому ракурсі, і хоче перекрутити інформацію. Але я вам ще раз кажу, нікому не дамо це робити".

Фото: Суспільне Запоріжжя Анатолій Куртєв, секретар міськради, в.о. міського голови Запоріжжя

"Будемо робити те, що запланували, і всі це знаєте. І ви з цим зустрічаєтеся, що у нас дуже багато питань з приводу медицини саме міської. Ми ніяких висновків ще не робимо, ми тільки опрацьовуємо, отримуємо інформацію, потім будемо аналізувати документи, які нам нададуть керівники цих закладів, і тільки після цього будемо приймати рішення, а ще будемо обговорювати з мешканцями міста", — сказав Куртєв.

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