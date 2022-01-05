Директорка ліквідованого наприкінці минулого року Департаменту охорони здоров'я Запорізької міськради Вікторія Ушакова, позивається до суду проти секретаря міськради Анатолія Куртєва, який наразі виконує обов'язки міського голови.

Відповідну ухвалу Запорізького окружного адміністративного суду оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Вікторія Ушакова підтвердила Суспільному, що позивачкою у справі є саме вона.

Згідно із позовом, позивачка вимагає скасувати три розпорядження Куртєва:

Підготовче судове засідання у справі відбулося 28 грудня 2021 року.

У коментарі Суспільному Анатолій Куртєв зазначив, що не знав про позов, але вважає ситуацію такою, що відповідає чинному законодавству.

Як раніше повідомляло Суспільне, 25 листопада 2021 року у Запоріжжі відсторонили від роботи весь керівний склад Департаменту охорони здоров'я на чолі з директоркою Вікторією Ушаковою, у зв'язку з поглибленим службовим розслідуванням. Працівників департаменту підозрюють у знищенні документів посадовими особами.

22 грудня 2021 під час сесії міської ради депутати підтримали проєкт, за яким Департамент охорони здоров'я мають ліквідувати. За словами заступника міського голови Анатолія Васюка, нині "функція департаменту втратила чинність". Замість ліквідованого департаменту буде створена Адміністрація з питань охорони здоров’я, що слідкуватиме за якістю та доступністю медичної допомоги, ефективністю використання ресурсів, а також законністю та дотриманням державних стандартів та вимог.

Натомість у коментарі Суспільному Вікторія Ушакова наголосила, що досі є директоркою Департаменту охорони здоров'я міськради, проте її усунули від виконання службових обов'язків.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber