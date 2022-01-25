Самотужки облетіла світ у 19 років і встановила рекорд. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

19-річна Зара Резерфорд із Бельгії встановила світовий рекорд як наймолодша жінка, що здійснила самостійний навколосвітній політ. За 155 днів своєї мандрівки вона подолала 51 тисячу кілометрів і побувала в 41 країні.

Дівчина вирушила в навколосвітню подорож 18 серпня на одномісному літаку Shark, який може летіти зі швидкістю до 300 км / год. Вона планувала завершити свою подорож за три місяці, але через погану погоду була змушена понад місяць затриматися на Алясці — термін дії її візи в Росію скінчився.

За час своєї подорожі Резерфорд побачила з висоти пташиного польоту масштабні пожежі в Каліфорнії, була змушена жити в умовах низьких температур на півночі Росії та ледь не залетіла в повітряний простір Північної Кореї. Дівчина каже, що кілька разів за час польоту боялася за своє життя.

Згідно з біографією Резерфорд, її батьки — професійні пілоти, а сама вона почала кермувати літаком із 14 років і нині має ліцензію пілота, чинну у США, Великій Британії, Словаччині та Франції. Крім того, вона у 2021 році склала на відмінно випускні іспити з математики, економіки та фізики.

За словами дівчини, вона хотіла на власному прикладі надихнути жінок і дівчат до активнішого вивчення природничих наук, а також — подолати гендерний розрив у рекордах із самостійного навколосвітнього польоту. До неї наймолодшою жінкою, яка це зробила, була 30-річна американка Шаеста Ваїз. А чоловіком — 18-річний Тревіс Ладлоу.

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