19-річна дівчина самостійно облетіла світ і встановила рекорд

19-річна Зара Резерфорд із Бельгії встановила світовий рекорд як наймолодша жінка, що здійснила самостійний навколосвітній політ. За 155 днів своєї мандрівки вона подолала 51 тисячу кілометрів і побувала в 41 країні.
Пряму трансляцію приземлення Резерфорд у бельгійському містечку Кортрейк, звідки вона і почала свою подорож, вела її Facebook-сторінка FlyZolo.
Дівчина вирушила в навколосвітню подорож 18 серпня на одномісному літаку Shark, який може летіти зі швидкістю до 300 км / год. Вона планувала завершити свою подорож за три місяці, але через погану погоду була змушена понад місяць затриматися на Алясці — термін дії її візи в Росію скінчився.
За час своєї подорожі Резерфорд побачила з висоти пташиного польоту масштабні пожежі в Каліфорнії, була змушена жити в умовах низьких температур на півночі Росії та ледь не залетіла в повітряний простір Північної Кореї. Дівчина каже, що кілька разів за час польоту боялася за своє життя.
Згідно з біографією Резерфорд, її батьки — професійні пілоти, а сама вона почала кермувати літаком із 14 років і нині має ліцензію пілота, чинну у США, Великій Британії, Словаччині та Франції. Крім того, вона у 2021 році склала на відмінно випускні іспити з математики, економіки та фізики.
За словами дівчини, вона хотіла на власному прикладі надихнути жінок і дівчат до активнішого вивчення природничих наук, а також — подолати гендерний розрив у рекордах із самостійного навколосвітнього польоту. До неї наймолодшою жінкою, яка це зробила, була 30-річна американка Шаеста Ваїз. А чоловіком — 18-річний Тревіс Ладлоу.
В інтерв’ю DPA в жовтні 2021 року Резерфорд зізнавалася, що під час навколосвітнього польоту найбільше сумує за домашньою їжею, сім’єю і котами.
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