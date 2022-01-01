В останній день 2021 року королівським указом 11-річний Тобіас Веллер із англійського міста Шеффілд отримав медаль Британської імперії за свою благодійну діяльність. Хлопець є одним із наймолодших власників королівської відзнаки в історії.

Про це повідомляє Sky News.

Тобіас має церебральний параліч та аутизм. У 2020 році він довідався про нині покійного 100-річного ветерана Томаса Мура, який під час коронавірусу влаштував марафон довкола будинку, щоб зібрати гроші для медиків, і вирішив повторити його вчинок.

Улітку того ж 2020-го Тобіас самотужки пройшов марафон (42 кілометри) за допомогою своїх ходуль на колесах і зібрав понад 80 тисяч фунтів стерлінгів для благодійного фонду, який опікується людьми з неврологічними розладами.

А потім — за один рік подолав тріатлон "Айронмен" ("Залізна людина"), учасники якого повинні подолати 180 кілометрів на велосипеді (Тобіас був на триколісному), 4 кілометри вплав і 42 кілометри пробігти (хлопець знову користувався ходулями).

За цей час Тобіас зібрав 157 тисяч фунтів стерлінгів для своєї школи, де вчаться діти з інвалідністю, і благодійної організації в його рідному Шеффілді. Про рішення Єлизавети ІІ вручити йому королівську відзнаку хлопець дізнався незабаром після 11-річчя.

"Мама розповіла мені про нагороду на Різдво і я був приємно вражений! Почуваюсь піднесено. Із радістю збираю гроші на благодійність. Допомога іншим дітям — це приємне відчуття", — розповів Тобіас в інтерв’ю Sky News.

Окрім Тобіаса, медаль Британської імперії отримав 12-річний Макс Вузлі — він зібрав понад 570 тисяч фунтів стерлінгів для госпісу, живучи в наметі з 28 березня 2020 року. Його надихнула на цей вчинок смерть 74-річного друга сім’ї, який перебував у закладі.

Тобіас Веллер і Макс Вузлі стали наймолодшими власниками королівської відзнаки за всю історію, зауважує Sky News. Окрім них, королева в останній день 2021 року вручила медаль теннісистці Еммі Радукану, яка перемогла у Відкритому чемпіонаті США у 18-річному віці.

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