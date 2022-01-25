На вірш "Диво" незрячої поетеси з Вінниччини зняли відеокліп

На слова вірша "Диво" незрячої поетеси Людмили Дворніцької на початку січня зняли відеокліп. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної організації УТОС.

"Вчитель музики із Браїлова Леонід Тодосюк написав музику на слова з мого віршу "Диво". Він же і виконує цю пісню. У вірші йдеться про мою онучку, семирічну Крістіну", – розповіла Людмила Дворніцька.

Торік Людмила Дворніцька видала свою першу поетичну збірку "Світ любові моєї". У грудні минулого року написала черговий романтичний вірш "Forever".

"Переважно сама читаю власні поезії зі сцени. Це в основному духовна, пейзажна, інтимна лірика. Іноді мої вірші використовують композитори та музичні виконавці. Приміром, незрячий композитор Олександр Войтко написав музику на мій вірш "Щоби знав, як тебе я люблю". А його дружина Оксана Войтко виконує цей романс зі сцени", – каже Людмила Дворніцька.

Фото: Вінницька обласна організація УТОС

Довідка

Поетеса мешкає в селі Медведівка Махнівської громади. Закінчила Вінницьке музичне училище імені М.Д. Леонтовича.

Працювала вчителем в музичній школі села Махнівка.

Людмила Дворніцька – учасниця Всеукраїнських фестивалів творчості людей з обмеженими можливостями: у Києві, Каневі, Вінниці, Житомирі, Бердичеві, Самборі тощо. Переможниця фестів "На крилах натхнення", "Багряна осінь на Поділлі", Всеукраїнського огляду-конкурсу (в номінації "Інтимна лірика").

Читайте також