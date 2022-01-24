"Гроші на лікування онкохворих". 6-річна вінничанка малює картини та продає їх

6-річна Уляна Жуківська з Вінниці малює картини, волонтери їх продають, а гроші передають на лікування онкохворих. Малює дівчинка з року. У її доробку понад сотня картин.

Фото: Суспільне Вінниця

На них зображує звірів, людей, природу. І хоч поки доньчині картини непрофесійні, каже Тетяна Жуківська, ідею дитини допомогти іншим — підтримала.

"Ми дивимося часто рекламу, коли просять комусь допомогу і вона часто питає, а хто захворів і чому? В наш час бажано, щоб не тільки діти, а й дорослі допомагали, бо багато зараз людей хворіють і не мають грошей на лікування", —розповідає Жуківська.

Фото: Суспільне Вінниця

У фейсбуці Улянчині картини продаватиме волонтерка Надія Дмитрієва. Придбати їх можна у групі "Hand made для онкохворих". Приєднатися до ініціативи запрошують усіх охочих.

Гроші з аукціону підуть на ліки для онкохворих. Олі Зеленецькій із Гайсинського району куплять таблетовану хімію.

Оля Зеленецька

На фото Оля Зеленецька. Джерело: Суспільне

Дівчині 18. У неї "апластична анемія" — хвороба при якій кістковий мозок не виробляє достатню кількість клітин крові. Єдиний вихід — пересадка кісткового мозку.

Поки ж, аби хвороба не прогресувала — потрібно щодня пити суху хімію. Упаковка на місяць коштує 6 тисяч гривень. Такими ліками дорослих держава не забезпечує. А без них стан погіршується — каже Оля.

"Мені приписали суху хімію-екорал, вона дорога, ми не можемо зараз купити ці таблетки", — розповідає Оля.

Фото: Суспільне Вінниця

Уляна каже, аби допомогти комусь — картини малює щойно є вільна хвилина.

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