Ввечері 25 січня поблизу Коротича у Харківській області зіткнулися легковий автомобіль та дві вантажівки.

Аварія сталася на трасі поблизу Коротича близько 16:30, повідомили у поліції Харківщини.

Водій легковика загинув на місці пригоди, повідомив Суспільному директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

"Чоловіку 55 років, він отримав ушкодження, несумісні з життям. Медики оглянули трьох людей, це пасажири позашляховика. Двом з них — 51 рік, ще одному — 61 рік", — сказав Забашта.

За його словами, ушкодження травмованих не загрожують життю. На місці аварії працюють слідчі.

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