Запобіжний захід, який вибрали 34-річному підозрюваному в аварії на проспекті Науки після перекваліфікації справи, вимагає цілодобового перебування вдома та завчасного повідомлення слідчого у разі будь-яких змін.

Відучора водій Toyota Land Cruiser перебуває під цілодобовим домашнім арештом, повідомила Суспільному захисниця підозрюваного Наталія Міщенко.

"Це передбачає цілодобове перебування за певною адресою. Є певний перелік [зобов'язань]. У випадку зміни місця проживання чи будь-яких змін — завчасно повідомляти до суду, органів прокуратури, слідчого. Самі розумієте, що бувають різні випадки, коли людина може потрапити до лікарні, де їй потрібно кудись терміново від'їхати, поважні причини, наприклад, смерть або похорон близьких рідних. Звісно, ставиться до відома, людині дають дозвіл, і вона тоді може виїхати на певний час", — сказала Міщенко.

"Відповідно до норм діючого законодавства, людина, якій змінено запобіжний захід, не має права утримуватися в установах закритого типу, на кшталт СІЗО. Відразу під приводом поліції направляється за тим місцем відбування, куди призначено інший запобіжний захід", — пояснила адвокатка.

За її словами, підозру змінили після експертиз.

"На цей час слідство ще не закінчено, відбулася перекваліфікації у зв'язку з тяжкістю наслідків, а саме з тим, що вони значно зменшилися, аніж ті, що були заявлені прокуратурою раніше. Це підтверджено проведеними судово-медичними експертизами. Тому відбулася перекваліфікація, внаслідок якої і відбулася зміна запобіжного заходу", — сказала Наталія Міщенко.

Експертизу щодо наявності в організмі підзахисного метадону захисниця на цьому етапі не коментує.

"Це питання ми будемо розглядати в суді, і докази ці ще не розкриті, не досліджені. Тому я не можу це прокоментувати на даний час", — сказала Міщенко.

Під час обрання запобіжного заходу водію 12 листопада підозрюваний говорив, що "згоден із провиною". Захисниця сказала, що не коментує це питання, поки триває слідство.

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