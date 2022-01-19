Станом на кінець 2021 року Національна поліція відкрила 2100 кримінальних справ щодо підробки ковід-сертифікатів, довідок про вакцинацію та ПЛР-тестів. За цими справами вже винесено понад сотню судових вироків — частина з них передбачали покарання у вигляді тюремних строків. Серед обвинувачених — як користувачі підробленими документами, так і їх виробники.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Нацполіції.

На початку минулого року більшість порушників відбувалася штрафами, але вже у другому півріччі суд став призначити суворіші покарання — аж до тюремних термінів. Так, у листопаді-грудні трьом особам, які користувалися підробленими сертифікатами, присудили по одному року позбавлення волі ( вирок 1 , вирок 2 , вирок 3 ). Обвинувачена, яка друкувала на принтері довідки про результати лабораторного обстеження, отримала два роки. Проте суд взяв до уваги каяття підсудних, відсутність в них кримінального минулого та інші пом'якшуючі обставини — фактичне покарання було замінено на умовний строк.

Стаття 358 КК України, за якою судять порушників, передбачає різні покарання — від штрафів до дворічних тюремних строків (а для посадових осіб — від двох до п'яти років). Навіть умовне покарання, яке здобули обвинувачені, передбачає ряд обмежень, як-от необхідність регулярно "відмічатися" у спеціальному органі та повідомляти його ж про всі свої переміщення.

Заходи проти підробки документів було посилено, коли почалася нова хвиля пандемії восени минулого року. Зважаючи на задовгі терміни судочинства в Україні, чекати на розширену вибірку вироків та статистику слід вже у 2022 роцi.

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