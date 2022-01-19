Станом на кінець 2021 року Національна поліція відкрила 2100 кримінальних справ щодо підробки ковід-сертифікатів, довідок про вакцинацію та ПЛР-тестів. За цими справами вже винесено понад сотню судових вироків — частина з них передбачали покарання у вигляді тюремних строків. Серед обвинувачених — як користувачі підробленими документами, так і їх виробники.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Нацполіції.
На початку минулого року більшість порушників відбувалася штрафами, але вже у другому півріччі суд став призначити суворіші покарання — аж до тюремних термінів. Так, у листопаді-грудні трьом особам, які користувалися підробленими сертифікатами, присудили по одному року позбавлення волі (вирок 1, вирок 2, вирок 3). Обвинувачена, яка друкувала на принтері довідки про результати лабораторного обстеження, отримала два роки. Проте суд взяв до уваги каяття підсудних, відсутність в них кримінального минулого та інші пом'якшуючі обставини — фактичне покарання було замінено на умовний строк.
Стаття 358 КК України, за якою судять порушників, передбачає різні покарання — від штрафів до дворічних тюремних строків (а для посадових осіб — від двох до п'яти років). Навіть умовне покарання, яке здобули обвинувачені, передбачає ряд обмежень, як-от необхідність регулярно "відмічатися" у спеціальному органі та повідомляти його ж про всі свої переміщення.
Заходи проти підробки документів було посилено, коли почалася нова хвиля пандемії восени минулого року. Зважаючи на задовгі терміни судочинства в Україні, чекати на розширену вибірку вироків та статистику слід вже у 2022 роцi.
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