На озеро у село Чортория Чернівецької області повернулись на зимівлю лебеді-шипуни. Після поглиблення дна водойми там не стало природної їжі птахів — водоростей. Відвідувачі годують лебедів хлібом, але це може призвести до хвороб та загибелі птахів.

Про це Суспільному сказала орнітологиня Вікторія Гусарова.

За її словами, природна їжа для лебедів — водорості, молюски, маленька риба, поживності з дна. Якщо такої немає, можна підгодовувати крупами, зокрема геркулесом, кукурудзою, горохом, перловкою та пшеницею. Але крім цього, у раціоні мають бути трав'яні гранули, терті овочі та зелень.

Суспільне Буковина Лебеді на озері у Чорториї їдять кукурудзу

Поглибити дно водойми вирішили у громаді, бо цього року озеро обміліло через посушливе літо та паводок, який пошкодив течії. Тому лебеді могли не прилетіти. Про це сказав працівник Брусницької сільради Іван Миколайчук.

Суспільне Буковина Озеро в Чорториї після розширення

На водоймі розширили відкоси та викопали канал ставка. На це витратили один мільйон 300 тисяч гривень з екологічного фонду Державного управління водними ресурсами.

За словами Миколайчука, громада та приватні підприємці закупили майже 20 тонн корму для птахів. Кожного дня їм висипають приблизно сто кілограмів.

Суспільне Буковина Лебеді на березі та озері

У коментарі Суспільному чернівчанка Вікторія Андрусяк сказала, що з собою привезла зерно пшениці, щоб нагодувати птахів.

"Краса просто захоплює. Шкода лебедів. Тому принесли трошки поживи", — каже Вікторія.

Суспільне Буковина Чернівчанка Вікторія разом з чоловіком годує лебедів кукурудзою

Миколайчук каже, що у громаді працюватимуть над тим, щоб провести інформаційну кампанію серед туристів для того, щоб вони не годували птахів шкідливою для них їжею.

За словами працівника Брусницької сільради Івана Миколайчука, сюди прилетіло понад сто лебедів-шипунів.

Що відомо

Лебеді-шипуни почали селитися на озері в Чорториї з 1980-х років. Щозими сюди прилітає приблизно 100 птахів.

Завдяки теплим підземним течіям вода в озері не замерзає при сильних морозах.

Торік паводок пошкодив течії, тому озеро стало мілкішим. Через це у грудні 2021 року туди прилетіло лише двоє птахів.

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