На 72 % заповнена Бершадська окружна лікарня пацієнтами з підозрою та з підтвердженим COVID-19. Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Оксана Шелест.

Суспільне Вінниця

Із 130 ліжок тут вільних 36. За добу до них госпіталізують від 20 до 40 хворих із підозрами та підтвердженим коронавірусом. Це, каже Шелест, удвічі більше ніж тиждень тому. У звʼязку зі збільшенням кількості госпіталізацій прийняли рішення пустити в дію і резервні ковід-ліжка. Таких тут 50.

Суспільне Вінниця

Інфекційне відділення Бершадської окружної лікарні розраховане на 26 ліжок. Усі вони зайняті, каже завідувачка відділення Вікторія Гирба. Розповідає, троє пацієнтів на кисневій підтримці, решта — дихають самостійно. Серед пацієнтів симптоматично фіксують і новий мутований штам коронавірусу "Омікрон", зазначає лікарка.

Суспільне Вінниця

Реанімація Бершадської лікарні наразі зайнята на половину. Тут із 10 ліжок вільних 5, Оксана Шелест. Усі пацієнти — невакциновані.

"Вони вже тут досить довго, одна хвора на СІПАПі, на потоковому кисні. Стан — стабільний, але так як стан у них непередбачуваний, то в кожну хвилину їхній стан змінюється", — каже Оксана Шелест.

Суспільне Вінниця

Тиждень у Бершадській окружній лікарні пенсіонер Іван Григорович із села Війтівки. Розповідає, потрапив сюди з двостороннім запаленням легень, кашлем та температурою під 39, яка кілька днів не збивалася. У нього підтверджений COVID-19. Зараз, каже, почувається добре.

"У носі заклало, але це таке — пройде, а взагалі, я уже "на коні". Не хотів жити, ось такий страшний стан був. Я допомоги уже не очікував, мені казали, якщо я не візьму себе в руки, то буде погано" — каже Іван Григорович.

Суспільне Вінниця

Загалом на Вінниччині хворих на коронавірус та з підозрою приймає 21 опорна лікарня. У них розгорнули ще 560 резервних ліжок. Про це Суспільному розповіла заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Зробили це, аби не пустити в дію інші заклади, а використовувати ті, де є достатня кількість кисню та усе необхідне для лікування таких пацієнтів.

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