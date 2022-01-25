На Вінниччині 67 тисяч дітей отримають щеплення від поліомієліту

На Вінниччині з першого лютого щеплення від поліомієліту отримають 67 тисяч дітей віком від шести місяців до шести років, повідомляє пресслужба профільного департаменту області.

За словами начальниці відділу екстреної та первинної медичної допомоги населенню та медичної реабілітації Лариси Бевзи, наразі в області вакцинували 70% дітей, у той час як рекомендований ВООЗ рівень охоплення щепленнями від поліомієліту має сягати 95%.

Вакцинувати дітей можна у сімейного лікаря в центрах первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та у дошкільних навчальних закладах.

Вакцинальна кампанія проходитиме у два етапи. Під час першого, який розпочнеться першого лютого і триватиме три тижні, імунізують дітей віком від шести місяців до шести років, які не отримали необхідної кількості доз відповідно до Національного календаря щеплень.

Під час другого етапу, який проведуть навесні, оральну поліомієлітну вакцину отримають всі діти цього ж віку, які мають всі щеплення відповідно до Національного календаря.

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