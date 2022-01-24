Реанімації опорних лікарень Вінниці на 70% завантажені хворими на COVID-19

Реанімації трьох опорних лікарень Вінниці на 70% завантажені хворими на коронавірус. стаціонари — на 40,8%. Про це повідомляють на сайті міськради.

За словами директора департаменту охорони здоров’я міської ради Олександра Шиша, у реанімаційних відділеннях міста перебувають 30 пацієнтів. 251 людина у стаціонарі отримує кисневу терапію, а це 51% кисневих точок.

Ліжковий фонд загалом завантажений на 50%. Наразі розгорнули 490 ліжок. У резерві, каже Олександр Шиш, мають ще до 100 ліжок.

На амбулаторному лікуванні із встановленим діагнозом COVID-19 нині перебувають 3 537 мешканців Вінницької ТГ. Усі вони під контролем сімейних лікарів. У них легкий або безсимптомний перебіг хвороби, йдеться у дописі.

Що відомо

Опорні лікарні обласного центру:

Вінницька міська клінічна лікарня №1;

Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради;

Вінницька центральна районна лікарня Вінницької районної ради.

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