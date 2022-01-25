По декілька годин у черзі доводиться стояти людям, які прийшли здати ПЛР-тест у перше відділення Центру первинної меддопомоги Луцької громади, — розповіла Суспільному завідувачка відділення Людмила Пількевич.

Лікарка каже: всі охочі протестуватися у приміщенні не вміщаються, дехто змушений стояти на вулиці. З її слів, кількість людей, яких лікарі скеровують на ПЛР-тести, за останній тиждень зросла удесятеро.

"Починаючи з 14-го січня було 60-70 людей, вчора (24 січня – ред.) було 155 обстежень, сьогодні — 315. Ми розуміємо, що завтра може бути ще більше, бо захворюваність росте", — говорить Людмила Пількевич.

Лікарка додає: через наплив пацієнтів, яких потрібно тестувати, нині аналізи беруть не двоє, а четверо медпрацівників.

Суспільне Волинь

Лучанки Анна – одна з тих, хто чекає у черзі на здачу ПЛР-тесту. Суспільному жінка розповіла: стоїть під медзакладом більше години.

Суспільне Волинь Лучанка Анна

"Люди з температурою стоять по декілька годин. З 8-ої години ранку взагалі немає сенсу приходити, тому що дуже великі черги. Я хвора, уже п'ять днів, тільки сьогодні немає температури, я стою в цій черзі, ховаюсь у машині, тому що треба зігрітись", – каже лучанка.

Черга людей, які хочуть зробити ПЛР-тест, продовжується в коридорі першого відділення Центру первинної меддопомоги.

Як розповіла Суспільному заступниця генерального директора обласного Центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська, у Волинській області на гострі респіраторні захворювання, в тому числі коронавірусну інфекцію, за останній тиждень захворіли 6 187 людей, це на 84% більше, ніж за попередній.

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