Місто Острог на Рівненщині отримало статус "Молодіжна столиця України 2022", тож в рамках цього проєкту протягом року там проведуть понад дві сотні заходів. Для цього в місті задіють три локації, – розповіла Суспільному координаторка проєкту Ольга Стецюк. Розпочнуться заходи у п'ятницю, 28 січня.
Екологічні торби, на яких написано "Острог – молодіжна столиця", прапорці та ручки – таку сувенірну продукцію виготовили в рамках реалізації проєкту "Молодіжна столиця України 2022". Острог отримав цей статус, перемігши в національному конкурсі з-поміж десяти міст.
За даними міського голови Юрія Ягодки, в Острозі проживає 16 тисяч людей, шість тисяч з них – це молоді люди віком від 14 до 35 років. Ще три тисячі – студенти "Острозької академії".
"Якраз завдяки тому, що є Острозька академія, місто Острог змогло стати фіналістом і переможцем цього конкурсу. Коли ми перемогли в конкурсі, то члени наглядової ради сказали, що віддали перемогу Острогу, щоб показати іншим маленьким містам, що вони теж можуть стати столицею України хоч б на один рік", – сказав Юрій Ягодка.
На думку ректора Острозької академії Ігоря Пасічника, на початку острожани не були зацікавленими у відкритті Острозької академії.
"Коли ми знайшли порозуміння між собою, коли зрозуміли, що немає чого ділити і наше місто єдине і це дійсно молодіжна столиця – ми отримали цей статус. І тепер нам треба зусилля, щоб підтвердити цей статус. Нам треба дуже багато спільно зробити для студентської молоді і молоді міста", – зазначив ректор.
У рамках проєкту "Молодіжна столиця України" частину заходів міська влада втілить спільно з Острозькою академією.
"З таких глобальних великих планів – це впровадження у школах предмету чи факультативу, тобто вивчення історії Острожчини та Острозької академії. Буду дуже вдячний, якщо викладачі Острозької академії до розробки цієї програми долучаться", – сказав начальник управління освіти, молоді та спорту Острозької міської ради Віктор Самчук.
В Острозі протягом року планують провести понад 200 заходів, спрямованих на розвиток молодіжної політики. Це відкриття у будинку культури так званого бізнес-інкубатора, аби вчити молодь вигадувати та реалізовувати свої проєкти.
А також – мандрівні табори, концерти, туристичні і освітні воркшопи, всеукраїнські та міжнародні змагання. Статус Острога як молодіжної столиці зумовив те, що 2022 рік на Рівненщині оголосили роком молоді.
"Цей рік у Європейському Союзі також рік молоді і наше місто-партнер і регіон Люблін мають титул на рік молодіжної столиці Європи. Ці два великі титули Острога і Любліна поєднаються в спільних заходах. Ми теж запланували до сотні заходів, які відбуватимуться і в Острозі, і в Рівненській області", – розповів заступник голови РОДА Сергій Гемберг.
Першим заходом в Острозі у рамках проєкту "Молодіжна столиця України" буде зустріч членів і волонтерів молодіжної ради із міським головою за чашкою кави. Він відбудеться у п'ятницю, 28 січня.
Наймасовішим буде "Всеукраїнський молодіжний форум". Його проведуть 12 серпня за фінансової підтримки Міністерства молоді і спорту на трьох локаціях: Замковій горі, центральній міській площі і в новому корпусі Острозької академії.
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