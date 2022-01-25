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Пожежа у вінницькому ліцеї №17. Що відомо
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Пожежа у вінницькому ліцеї №17. Що відомо

Ольга Федоренко
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Пожежа у вінницькому ліцеї №17. Що відомо Пожежа у ліцеї №17 у Вінниці. Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці 25 січня сталася пожежа у фізико-математичному ліцей №17. Вогонь спалахнув о 14:30 на третьому поверсі у підсобному приміщенні. Про це Суспільному сказав вчитель математики й інформатики Віталій Вєтров.

Пожежа у вінницькому ліцеї №17. Що відомоСуспільне Вінниця

Усіх дітей евакуювали. На місце події прибули рятувальники. Працюють три пожежних автівки.

Що саме стало причиною пожежі, поки невідомо.

Деталі згодом.

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