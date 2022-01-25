Пожежа у вінницькому ліцеї №17. Що відомо

У Вінниці 25 січня сталася пожежа у фізико-математичному ліцей №17. Вогонь спалахнув о 14:30 на третьому поверсі — у підсобному приміщенні. Про це Суспільному сказав вчитель математики й інформатики Віталій Вєтров.
Суспільне Вінниця
Усіх дітей евакуювали. На місце події прибули рятувальники. Працюють три пожежних автівки.
Що саме стало причиною пожежі, поки невідомо.
Деталі згодом.
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