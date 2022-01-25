Верховна рада 25 січня ухвалила закон, який передбачає відкладення запровадження електронного документообігу у парламенті на один рік.

Згідно з прийнятим законом, до першого дня дев’ятої сесії Верховної ради дев’ятого скликання документообіг у парламенті створюватиметься в паперовій або електронній формі.

У пояснювальній записці до прийнятого законопроєкту сказано, що відтермінування потрібне для підготовки необхідної законодавчої бази, які б дозволила функціонування автоматизованої системи документообігу.

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