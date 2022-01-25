Парламент підтримав у першому читанні проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження” (№ 6287). Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Йдеться про стимулювання розвитку українського книжкового ринку як важливого фактору гуманітарного розвитку та національної безпеки, зазначається у пояснювальній записці до документа.

За словами авторів законопроєкту, там прописані механізми зростання мережі книгарень, накладів та асортименту книг, стимулювання читання книг українською мовою на всій території країни, значне зменшення впливу держави-агресора на український книжковий ринок.

Законопроєктом пропонується внести зміни до законів ”Про видавничу справу” і “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”. Пропонується надавати державну субсидію для відшкодування кваліфікаційних витрат на найм (оренду) нерухомого майна, що використовується суб'єктом видавничої справи як спеціалізований магазин для торгівлі книгами.

Видавці, які, зокрема, продаватимуть книги українською мовою та/або мовами ЄС і мовами корінних народів України з використанням РРО у книгарнях, отримають гарантоване право на державну субсидію для відшкодування кваліфікаційних витрат на оренду приміщення.

Субсидію пропонують надавати щоквартально, починаючи з першого кварталу 2023 року, книгарням, що відповідають встановленим законопроєктом вимогам. Для цього книгорозповсюджувачам треба буде звернутися до Українського інституту книги

Законопроєкт також пропонує встановити обмеження площі і вартості квадратного метра оренди з градацією відповідно до чисельності населення громади, в якій розташована книгарня.

Також проєктом пропонується передбачити надання громадянам натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг. Автори пропонують, щоб це було 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Такий сертифікат хочуть надавати при отриманні свідоцтва про народження, а також при отриманні підлітками, які досягли 14-річного віку, паспорта громадянина України. Сертифікат можна буде використати виключно, щоб придбати книжки державною мовою. Видачу сертифікатів пропонується запровадити з 1 січня 2023 року.

Що відомо

Верховна рада у вівторок, 25 січня, за скороченою процедурою ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту та урядів країн світу щодо неприйнятності військового шантажу стосовно України з боку Російської Федерації. Зазначається, що Росія дестабілізує безпекову ситуацію з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

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