За мир в Україні. В Івано-Франківську відбудеться молитовний "марафон"

26 січня Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ приєднається до Дня молитви за мир в Україні, до якої 23 січня закликав Папа Франциск. З 14:00 в катедральному соборі Святого Воскресіння розпочнеться молитовний "марафон". Про це у коментарі Суспільному розповів священник УГКЦ Ярослав Рохман.

З його слів, Українська греко-католицька церква підтримала ініціативу Папи Римського. Тож з 14:00 до 15:00 у соборі Воскресіння Христового триватиме молитва, яку очолить Митрополит Володимир Війтишин.

"Це буде акафіст за мир. Опісля Митрополит Володимир Війтишин виголосить промову. Також буде молитва за участі семінаристів. Відправу транслюватимуть онлайн на Facebook-сторінці катедрального собору", — розповідає отець Ярослав Рохман.

О 16:30 молитву у катедральному соборі продовжать учасники Спільноти Святого Егідія разом з отцем Ярослав Рохманом.

"Також приєднаються волонтери Спільноти Святого Егідія. Чому вони? Тому що учасники організації кожного року 1 січня (у День миру) проводять Марш миру. І кожного місяця моляться за мир. Також Спільнота Святого Егідія відіграла важливу роль у становленні миру в Мозамбіку", — каже душпастир.

26 січня на Інтернет-сторінці "Живого телебачення" з 9:00 до 21:00, а також на радіо "Дзвони" (105,8 Fm) відбудеться цілоденне молитовне чування.

Що відомо

23 січня після молитви "Ангел Господній" Папа Франциск проголосив 26 січня 2022 року особливим Днем молитви за мир в Україні та світі.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав через відеозвернення запросив долучатися до молитовного чування вірян.

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