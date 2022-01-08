Колядки, вірші та подарунки. У Франківську провели різдвяний обід для безхатьків

7 січня в Івано-Франківську, у монастирі Царя Христа благодійники "Спільноти Святого Егідія" провели різдвяний обід для безхатьків. Приблизно 100 нужденних отримали термогорнятка, шкарпетки, солодощі, а також святкові страви, які приготували для них іванофранківці. Крім того, люди колядували і слухали різдвяні твори.

Фото: Юрій Рильчук

Докладніше про те, як відбувався захід, Суспільному розповіла учасниця "Спільноти Святого Егідія" Уляна Римарук.

Різдвяний обід розпочався о 14:00 з благословення владики Володимира Війтишина.

Фото: Юрій Рильчук Захід розпочався з благословення владики Володимира Війтишина

Уляна Римарук каже, що цьогоріч благодійникам не вдалося організувати обід за столом, де люди могли б разом їсти кутю.

Фото: Юрій Рильчук Тамара Луценко виконала кілька своїх пісень

"Натомість ми зробили різдвяне свято, колядували. Запросили хор з Липівки, хор "Осанна" — вони наші традиційні гості. Також була виконавиця Тамара Луценко, яка виконала кілька своїх пісень. Запросили письменницю Ольгу Деркачову, вона читала свої різдвяні твори. А один із наших "бідних друзів" віршує і на ходу може зримувати на будь-яку тему. Він був особливістю свята. Читав свої вірші, а потім римував про те, що люди, мабуть, втомилися, але чекають подарунків", — розповіла Уляна Римарук.

Фото: Юрій Рильчук Один із нужденних декламував свої вірші

Що відомо: Прикарпатців запрошують долучитися до підготовки різдвяного обіду для безхатьків

Фото: Юрій Рильчук Хор з Липівки та хор "Осанна" колядували

Фото: Юрій Рильчук Ольга Деркачова читала свої різдвяні твори

З її слів, на свято прийшли приблизно 100 потребуючих.

Фото: Юрій Рильчук

"Ми запрошували людей, які щотижня приходять на наші роздачі. Також — їхніх родичів, бо дуже часто вони беруть їжу не тільки для себе, але й для хворих батьків, для дітей. Це — переважно старенькі люди, яким не вистачає грошей заплатити за комунальні послуги, не вистачає пенсії на ліки. Але також і досить молоді люди, яким 40-50 років. У них або немає роботи, або складні сімейні обставини", — розповіла Уляна Римарук.

Фото: Юрій Рильчук

За словами благодійниці, кожен нужденний в кінці свята отримав подарунок.

Фото: Юрій Рильчук Приблизно 100 нужденних отримали термогорнятка, шкарпетки, солодощі

"Ми вирішили цього року дарувати корисні теплі речі — шкарпетки, термогорнятка, солодощі. Вже на виході люди отримували з собою їжу: кутю, борщ, голубці, салати, пампушки — все, чим поділилися іванофранківці і заклади, які також жертвували страви. Загалом дуже багато франківців відгукнулися — готували салати, смажили пампушки, приносили фрукти", — сказала Уляна Римарук і додала, що за період пандемії COVID-19 на щотижневі вечері від "Спільноти Святого Егідія" почали ходити більше людей.

Фото: Юрій Рильчук На виході нужденні отримували їжу

Різдвяне свято у монастирі Царя Христа завершилося приблизно о 17:00.

Фото: Юрій Рильчук

Опісля благодійники вирушили у геріатричний пансіонат.

"Там вітали стареньких з Різдвом, дарували символічні гостинці, фрукти. Був також хор з Липівки. Колядували на відстані через карантинні обмеження, але, думаю, стареньким все одно було дуже приємно", — поділилася Уляна Римарук.

Що відомо

Спільнота Святого Егідія — міжнародна християнська організація. В Івано-Франківську 18 років її волонтери зустрічаються з нужденними на площі Шептицького та на вокзалі. Щосереди та п’ятниці з 19:00 вони роздають там їжу.

Також волонтери щорічно організовують різдвяні обіди для бідних. 7 січня 2021 року волонтери Спільноти Святого Егідія організували святковий обід для 100 людей. Також роздавали потребуючим теплі подарунки – пледи.

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