Колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич вийшов з-під домашнього арешту.
"Останні сім місяців я провів під домашнім арештом, тільки зараз відбувається мій вихід у люди... Дуже важко адаптуватися та соціалізуватись, коли довго перебував в ізоляції. У мене фактично не було контактів із оточуючими", — розповів Протасевич в ефірі YouTube-каналу активіста Дмитра Бєлякова.
Він також зазначив, що розслідування у його справі продовжується, однак надати деталей він не може.
Що відомо
- 23 травня у Мінську силовики затримали Романа Протасевича, одного із засновників опозиційного Telegram-каналу NEXTA, який у Білорусі визнали екстремістським. Блогер летів літаком Ryanair з Афін до Вільнюса. Літак екстрено посадили у білоруській столиці начебто через повідомлення про мінування. У Ryanair це назвали "актом повітряного піратства". Разом із Протасевичем затримали його дівчину – росіянку Софію Сапегу.
- Майже за добу після затримання Протасевича МВС Білорусі заявило, що він перебуває у СІЗО-1 у Мінську. Там запевнили, що він "не має скарг на здоров'я". Заява стала відповіддю на повідомлення його матері про те, що Протасевич має проблеми із серцем. Також білоруський провладний Telegram-канал опублікував відео із затриманим Протасевичем.
- Президент США Джозеф Байден засудив вимушену посадку літака в Мінську і затримання активіста Романа Протасевича і назвав інцидент "прямим порушенням міжнародних норм".
- Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня у відповідь на затримання білоруського опозиціонера, засновника та ексголовреда Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича у Мінську. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав це "безпековим рішенням".
- 26 травня Польща заборонила білоруським літакам входити у повітряний простір країни. Також подібну заборону запровадили Литва, Латвія, Чехія та Словаччина.
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