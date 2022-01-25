На пробне ЗНО зареєструвалися понад 130 тисяч майбутніх абітурієнтів — МОН

Станом на 25 січня завершилася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2022 року — загалом успішно зареєструвалося 131 103 майбутніх вступників, які замовили 196 833 тестувань.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Станом на 24 січня процес реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2022 року завершили (здійснили оплату послуг) 131 103 особи, які замовили 196 833 тестування", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, реєстрацію для участі в пробному ЗНО вважаються завершеною після того, як учасники, які заповнили реєстраційну форму на сайті регіонального центру, роздрукували квитанцію та сплатили послугу в будь-якій банківській установі України або ж здійснили оплату онлайн в особистому кабінеті.

МОН нагадало, що зарахування коштів на рахунок регіонального центру потрібно перевірити за 3-5 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО.

25 січня – останній день для оплати коштів за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Відбудеться пробна сесія:

19 березня — українська мова та українська література;

26 березня — історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

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Що відомо

П'ятого січня розпочалася реєстрація на участь у пробному Зовнішньому незалежному оцінюванні-2022.

Український центр оцінювання якості освіти визначив вартість пробного ЗНО у 2022 році. Вона різниться за регіонами й коливається в межах від 213 грн до 309 грн.

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання на 2022 рік проходитиме з 5 по 22 січня. Самі тестування пройдуть у березні.

24 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення затвердити новий порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

За даними МОН, п’ята частина абітурієнтів не змогли скласти зовнішнє незалежне тестування з історії України.

Найпопулярнішими предметами зовнішнього незалежного оцінювання-2021 стали українська мова і література, історія України та математика. Останній предмет не слали близько 32% абітурієнтів.

У 2021 році найбільше випускників не подолали поріг "склав/не склав" на ЗНО з математики. Водночас найменший відсоток тих, хто не склав, був з фізики.

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