Водія, який збив двох підлітків у Харкові, звільнили з СІЗО

34-річного водія Toyota Land Cruiser, підозрюваного у наїзді на двох підлітків на проспекті Науки у Харкові, звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
Суддя Київського райсуду Харкова Наталія Бородіна змінила запобіжний захід водію 24 січня після перекваліфікації справи з ч. 2 ст. 286-1 на ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, підтвердив 25 січня речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
"Водію змінений запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості... Прокуратура ініціювала перед судом це питання, оскільки утримувати людину під вартою, підозрюваного у нетяжкому злочині, незаконно", — повідомив Чубенко.
Він наголосив, що домашній арешт — найтяжчий запобіжний захід, який міг бути обраний підозрюваному за ч. 1 ст. 286-1.
Що відомо
- Автомобіль Toyota Land Cruiser збив двох 13-річних дітей на проспекті Науки ввечері 11 листопада. Підлітки переходили дорогу по пішохідному переходу.
- Є підозра, що водій Toyota Land Cruiser був у наркотичному сп'янінні, повідомив глава МВС Денис Монастирський. Пізніше стало відомо, що у сечі водія знайшли метадон.
- Йшли зі школи: батько травмованого в ДТП з Land Cruiser підлітка розповів про наслідки аварії.
- 12 листопада водію Toyota оголосили підозру у порушенні ПДР людиною, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння.
- 12 листопада Київський райсуд Харкова взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у сумі 340 тисяч гривень.