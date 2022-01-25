Водія, який збив двох підлітків у Харкові, звільнили з СІЗО

34-річного водія Toyota Land Cruiser, підозрюваного у наїзді на двох підлітків на проспекті Науки у Харкові, звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Суддя Київського райсуду Харкова Наталія Бородіна змінила запобіжний захід водію 24 січня після перекваліфікації справи з ч. 2 ст. 286-1 на ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, підтвердив 25 січня речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

"Водію змінений запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості... Прокуратура ініціювала перед судом це питання, оскільки утримувати людину під вартою, підозрюваного у нетяжкому злочині, незаконно", — повідомив Чубенко.

Він наголосив, що домашній арешт — найтяжчий запобіжний захід, який міг бути обраний підозрюваному за ч. 1 ст. 286-1.

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